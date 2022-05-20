Arapsaçı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?

ARAPSAÇI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Eski bir oyuncunun meşhur olduğu zamanlarından kalma bir deri ceket, binbir türlü tesadüf sonucunda birbirini hiç tanımayan insanların yollarının kesişmesine neden olur. Ceketin cebindeki loto kuponuna büyük ikramiye vurduğunu da hiç kimse bilmemektedir. Sürekli sahip değiştiren bu ceket, elinden geçtiği herkesin hayatını değiştirecektir.