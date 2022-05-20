Arapsaçı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?
Arapsaçı filmi, 30 Mart 2018 tarihinde vizyona giren Türk komedisii, yönetmenlik koltuğunda Ömer Faruk Yardımcı'nın oturduğu filmin senaryosu ise Ömer Faruk Yardımcı ve Ayşe Işıkmen ikilisine ait. İzleyiciden tam puan alan filmin oyuncu adrosunda ise sevilen oyuncular Hakan Meriçliler, Şinasi Yurtsever ve Açelya Topaloğlu bulunuyor.
İşte Arapsaçı filmi hakkında tüm detaylar...
ARAPSAÇI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Eski bir oyuncunun meşhur olduğu zamanlarından kalma bir deri ceket, binbir türlü tesadüf sonucunda birbirini hiç tanımayan insanların yollarının kesişmesine neden olur. Ceketin cebindeki loto kuponuna büyük ikramiye vurduğunu da hiç kimse bilmemektedir. Sürekli sahip değiştiren bu ceket, elinden geçtiği herkesin hayatını değiştirecektir.
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