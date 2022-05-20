Arapsaçı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?

cumhuriyet.com.tr
20 Mayıs 2022 Cuma, 13:27
<p><strong>Arapsaçı filmi</strong>, 30 Mart 2018 tarihinde vizyona giren Türk komedisii, yönetmenlik koltuğunda <strong>Ömer Faruk Yardımcı'nın</strong> oturduğu filmin senaryosu ise Ömer Faruk Yardımcı ve <strong>Ayşe Işıkmen</strong> ikilisine ait. İzleyiciden tam puan alan filmin oyuncu adrosunda ise sevilen oyuncular <strong>Hakan Meriçliler, Şinasi Yurtsever </strong>ve<strong> Açelya Topaloğlu</strong> bulunuyor.</p> <p>İşte Arapsaçı filmi hakkında tüm detaylar...</p>

Arapsaçı filmi, 30 Mart 2018 tarihinde vizyona giren Türk komedisii, yönetmenlik koltuğunda Ömer Faruk Yardımcı'nın oturduğu filmin senaryosu ise Ömer Faruk Yardımcı ve Ayşe Işıkmen ikilisine ait. İzleyiciden tam puan alan filmin oyuncu adrosunda ise sevilen oyuncular Hakan Meriçliler, Şinasi Yurtsever ve Açelya Topaloğlu bulunuyor.

İşte Arapsaçı filmi hakkında tüm detaylar...

<p>Filmin yapımcılığını ise Ömer Faruk Yardımcı, Doruk Acar ile birlikte üstleniyor.</p>

Filmin yapımcılığını ise Ömer Faruk Yardımcı, Doruk Acar ile birlikte üstleniyor.

<p>Filmin çekimleri İstanbul'un farklı noktalarında gerçekleştirildi.</p>

Filmin çekimleri İstanbul'un farklı noktalarında gerçekleştirildi.

<p style="text-align: center;"><em>“Elden ele gezen bir ceket, hayatları kökünden değiştirebilir mi?” </em></p>

“Elden ele gezen bir ceket, hayatları kökünden değiştirebilir mi?” 

<p><strong>ARAPSAÇI FİLMİ KONUSU NEDİR?</strong></p> <p>Eski bir oyuncunun meşhur olduğu zamanlarından kalma bir deri ceket, binbir türlü tesadüf sonucunda birbirini hiç tanımayan insanların yollarının kesişmesine neden olur. Ceketin cebindeki loto kuponuna büyük ikramiye vurduğunu da hiç kimse bilmemektedir. Sürekli sahip değiştiren bu ceket, elinden geçtiği herkesin hayatını değiştirecektir.</p>

ARAPSAÇI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Eski bir oyuncunun meşhur olduğu zamanlarından kalma bir deri ceket, binbir türlü tesadüf sonucunda birbirini hiç tanımayan insanların yollarının kesişmesine neden olur. Ceketin cebindeki loto kuponuna büyük ikramiye vurduğunu da hiç kimse bilmemektedir. Sürekli sahip değiştiren bu ceket, elinden geçtiği herkesin hayatını değiştirecektir.

<p>* Hakan Meriçliler – Orhan</p> <p>* Şinasi Yurtsever – Tekin</p> <p>* Açelya Topaloğlu – Ayşen</p> <p>* Hakan Bilgin</p>

* Hakan Meriçliler – Orhan

* Şinasi Yurtsever – Tekin

* Açelya Topaloğlu – Ayşen

* Hakan Bilgin

<p>* Ayhan Taş – Cengiz</p> <p>* Burak Satıbol – Başkomiser Turgay</p> <p>* Köksal Engür – Yaşar</p> <p>* Selim Akgül – Serdar</p>

* Ayhan Taş – Cengiz

* Burak Satıbol – Başkomiser Turgay

* Köksal Engür – Yaşar

* Selim Akgül – Serdar

<p>* Cihan Ercan – Yusuf</p> <p>* Zeynep Kankonde – Meryem</p> <p>* Füsun Demirel </p> <p>* Ünal Yeter – Cihan</p>

* Cihan Ercan – Yusuf

* Zeynep Kankonde – Meryem

* Füsun Demirel 

* Ünal Yeter – Cihan

<p>* Sabahattin Yakut – Kamil</p> <p>* Barış Çelikkol</p> <p>* Bahar Süer – Zeliha</p>

* Sabahattin Yakut – Kamil

* Barış Çelikkol

* Bahar Süer – Zeliha

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