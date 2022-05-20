Transit filmi konusu nedir? Transit filminin oyuncuları kimler?
Antonio Negret’in yönetmenlik koltuğuna oturduğu, Jim Caviezel, James Frain, Elisabeth Röhm gibi yıldız oyuncuların kadrosunda bulunduğu 2012 yapımı “Transit” filmi, adrenalin yüklü sahneleriyle izleyiciye heyecan dolu bir macera vaad ediyor. Transit filmi konusu nedir? Transiit filminin oyuncu kadrosunda kimler var?
İşte Transit filmi ile ilgili tüm ayrıntılar...
TRANSİT FİLMİ KONUSU NEDİR?
Film, zırhlı bir kamyonun yolun ortasında trafik kazası geçirmesiyle başlıyor. Sürücü bunu şüpheli bulup gitmeye hazırlanır, ancak kamyon aniden maskeli soyguncular tarafından saldırıya uğrar. Sürücü kaçmaya çalışırken ortağının soygunda olduğunu anlar. Kamyonda alarm çalmasının ardından sürücünün ortağı olan hırsızın amacı sorgulanmaya başlar ve ardından infaz edilir.
Soygundan sonra, yerel kolluk kuvvetleri soyguncuları aramak için barikat kurar. Dört soyguncu Marek, kız arkadaşı Arielle, Losada ve kaçış sürücüsü Evers, soyguncuların profiline uyduklarını bildikleri için yakalanmamak üzere 4 milyon doları dört kişilik bir aileye ait çadır çantasına koyarlar. Sonra benzin istasyonunda mola veren kamp gezisindeki bir ailenin kamp malzemeleri arasına para dolu çantayı saklamayı başarırlar.
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