Transit filmi konusu nedir? Transit filminin oyuncuları kimler?

Soygundan sonra, yerel kolluk kuvvetleri soyguncuları aramak için barikat kurar. Dört soyguncu Marek, kız arkadaşı Arielle, Losada ve kaçış sürücüsü Evers, soyguncuların profiline uyduklarını bildikleri için yakalanmamak üzere 4 milyon doları dört kişilik bir aileye ait çadır çantasına koyarlar. Sonra benzin istasyonunda mola veren kamp gezisindeki bir ailenin kamp malzemeleri arasına para dolu çantayı saklamayı başarırlar.