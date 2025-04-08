İstanbul'daki İmamoğlu protestoları: 139 kişinin hapsi isteniyor!

Yayınlanma: 08.04.2025 - 13:59

Güncelleme: 08.04.2025 - 13:59

CHP’nin çağrısıyla Saraçhane’de toplanan yurttaşların 22 Mart gecesi gözaltına alınmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede, 139 kişi hakkında “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet” suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Şüphelilerin 104’ü halen tutuklu bulunuyor. Ayrıca 139 kişi hakkında “görevi yaptırmamak için direnme” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” gibi iddiaların da ayrı soruşturmalar yürütüldüğü kaydedildi.

19-23 MART ARASI PROTESTOLAR YASAKLANDI

İddianamede, CHP'nin 19 Mart ve sonrasındaki günlerde İBB binası ile Saraçhane Parkı'nda toplanma çağrısı yaptığı belirtildi. İstanbul Valiliği tarafından 19-23 Mart tarihleri arasında getirilen eylem yasağına karşın, yurttaşların toplanmaya devam ettiği ifade edildi. Savcılık, toplanan kalabalığın "polis hattına saldırarak taşkınlık çıkardığı" iddiasını da iddianameye ekledi.

GÖZALTINA ALINANLAR SUÇLAMALARI REDDETTİ

Emniyette ve mahkemede ifade veren şüphelilerin büyük çoğunluğu, protestolara kendi iradeleriyle katıldıklarını belirtti. Hiçbir siyasi yapıdan yönlendirme almadıklarını vurgulayan eylemciler, suçlamaları reddetti. Ancak savcılık, eylemcilerin “fikir ve eylem birliği içerisinde” hareket ettiklerini öne sürdü.

Bu gerekçeyle 139 kişi hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, sanıklar hakkında yalnızca eylem yasasını ihlal değil, aynı zamanda “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “görevi yaptırmamak için direnme” gibi iddiaların da soruşturmaların içinde olduğu bilgisine yer verildi. Bu dosyaların henüz davaya dönüşmediği ancak ayrı değerlendirme kapsamında ele alındığı öğrenildi.

MAHKEME İDDİANAMEYİ KABUL ETTİ, TENSİP BEKLENİYOR

İddianame, İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Cumhuriyet’in adliye kaynaklarından edindiği bilgiye göre ise tensip zaptı henüz hazırlanmadı. Sanık avukatları, mahkemenin tensip kararını ve ilk duruşma gününü bekliyor.