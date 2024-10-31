İstanbul'u terk ediyor: Murat Boz nereye taşınacak?

Yayınlanma: 31.10.2024 - 12:15

Güncelleme: 31.10.2024 - 12:15

Ünlü şarkıcı Murat Boz, İstanbul’u terk eden ünlüler arasına katılmaya hazırlanıyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İzmirlilerle buluşan Boz, konser sırasında hayranlarına İzmir’e taşınma planını açıkladı. Şarkıcının bu kararı, İstanbul’u bırakıp İzmir’e yerleşen ünlü isimlerin artmasıyla dikkat çekiyor.

Son dönemlerde İstanbul’dan ayrılarak İzmir’e yerleşen bazı ünlü isimler ise şöyle:

Doğa Rutkay Kamal ve eşi Kerimcan Kamal, 2024 yılında İzmir’in Urla ilçesine taşındı.

Özgü Namal, 2020’de İzmir’e yerleşti.

İstanbul’dan uzaklaşan ünlülerin sayısının artmasıyla İzmir, sanat dünyasının gözde yaşam alanlarından biri haline geliyor.