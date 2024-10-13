Murat Boz'un yüzüne yabancı cisim fırlatıldı: İlk açıklama

Yayınlanma: 13.10.2024 - 17:43

Güncelleme: 13.10.2024 - 17:43

Şarkıcı Murat Boz, Kültür Yolu Festivali kapsamında Diyarbakır’da bir konser verdi. Konser sırasında, bir dinleyici Boz’un şarkı söylediği esnada yüzüne yabancı bir cisim fırlattı. Olayın ardından Murat Boz, arkasını dönerek kısa bir süre yürüdü, sonrasında konserine kaldığı yerden devam etti.

Olay sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Murat Boz, yaşananın bireysel bir hareket olduğunu belirtti. Boz, "Dün Diyarbakır'ın güzel insanları ile çok güzel anlar paylaştık. Keşke bu olay olmasaydı, ancak bunu tüm Diyarbakır halkına mal etmek beni çok üzer, haksızlık olur" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Diyarbakırlılara teşekkür eden Boz, "Başından sonuna kadar çok güzel ağırlandım. Şarkılarımızı hep bir ağızdan söyledik. Çok kıymetliydi benim için. İyi ki varsınız," dedi. Murat Boz, sağlık durumu hakkında da "Gayet iyiyim, hiçbir sıkıntı yok," açıklamasında bulundu.