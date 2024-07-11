Murat Boz da gitmemişti: Fırat Tanış, 'Zeytin Ağacı' galasına neden katılmadı?
Zeytin Ağacı dizisinin 2. Sezon gala yemeği gerçekleşti ancak dizi gündem olmaya devam ediyor. Serkan Altunorak ve Murat Boz'dan sonra galaya Fırat Tanış'ın da katılmaması dikkat çekti.
Netflix, 'Zeytin Ağacı' dizisinin ikinci sezonunu 9 Temmuz Salı akşamı gerçekleştirdiği bir yemekle kutladı. Yemeğe dizide 'Zaman' karakterini canlandıran Fırat Tanış katılmadı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Tanış’ın pazartesi akşamı bademcik enfeksiyonu nedeniyle hastaneye gittiği ve doktorların önerisiyle de hastaneye yattığı öğrenildi.
İkinci sezon gala yemeğine Serkan Altunorak’ın Amerika’da olduğu için, Murat Boz’un ise atılan sahnelerine tepki gösterip katılmadığı gündeme gelmişti. Ekip arkadaşları tarafından Murat Boz adına yapılan açıklamada Boz'un galaya konseri nedeniyle katılamadığı söylenmişti.
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