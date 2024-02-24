20 bin dönüm arazide hasat devam ediyor: İlçenin geçim kaynağı! Hedef 80 bin ton rekolte
Mersin'de örtü altında yetiştirilen tescilli Silifke çileğinde hasat sürüyor.
Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altında yetiştirilen tescilli Silifke çileğinin hasadına devam ediliyor.
İlçede 17 bini açık alanda, 3 bini örtü altında olmak üzere 20 bin dönüm arazide çilek üretimi gerçekleştiriliyor.
Rengi, tadı, aroması ve uzun raf ömrüyle öne çıkan meyvenin örtü altında hasadı için tarım işçilerinin seralarda mesaisi sürüyor.
Seradan toplanan tescilli çileğin kilogramı 70 liradan satılıyor.
Silifke Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Habi Özer, çilekte bu yıl yaklaşık 70-80 bin ton rekolte beklendiğini söyledi.
Bu sezondan umutlu olduklarını belirten Özer, "Çilek fiyatları şu anda beklentimizin altında ancak sezondan umutluyuz. Hasat sürecinde bölgemizdeki yaklaşık 3 bin tarım işçisi aile geçimini çilekten kazanıyor." dedi.
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