6 bin 500 dönüme ekildi! Hasat başlıyor: Aydın'ın sembol ürünü...

Yayınlanma: 27.02.2024 - 11:23

Güncelleme: 27.02.2024 - 11:23

Enginar üretiminde Türkiye'nin yüzde 42'lik ihtiyacına cevap veren Aydın’da, hasat sezonu yaklaşırken, Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahaya inerek enginarların gelişimini kontrol etti.

Türkiye’nin en büyük enginar üretim merkezlerinden birisi olan ve yaklaşık 6 bin 500 dönümde enginar ekimi yapılan Aydın’da, enginar hasadı sezonu yaklaştı. Yaklaşık 8 bin ton enginar üretilen Aydın’da Şubat sonunda başlayan ve Mayıs sonunda kadar devam eden hasat süreci için üreticiler de hazırlıklarına başladı.

Bu çerçevede sahaya inen Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Aydın’ın enginar üssü olarak bilinen Efeler ilçesindeki Gölhisar Mahallesi’nde kontroller gerçekleştirdi. Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen’in de katıldığı saha çalışmalarında ekipler, bir yandan enginarın gelişim durumu incelerken bir yandan da rekolte beklentisi hakkında üreticilerden bilgi aldı.