6 bin 500 dönüme ekildi! Hasat başlıyor: Aydın'ın sembol ürünü...

Aydın’ın sembol ürünü enginarların gelişimi kontrol edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 11:23
6 bin 500 dönüme ekildi! Hasat başlıyor: Aydın'ın sembol ürünü...
Abone Ol google-news

Enginar üretiminde Türkiye'nin yüzde 42'lik ihtiyacına cevap veren Aydın’da, hasat sezonu yaklaşırken, Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahaya inerek enginarların gelişimini kontrol etti.

Türkiye’nin en büyük enginar üretim merkezlerinden birisi olan ve yaklaşık 6 bin 500 dönümde enginar ekimi yapılan Aydın’da, enginar hasadı sezonu yaklaştı. Yaklaşık 8 bin ton enginar üretilen Aydın’da Şubat sonunda başlayan ve Mayıs sonunda kadar devam eden hasat süreci için üreticiler de hazırlıklarına başladı.

Bu çerçevede sahaya inen Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Aydın’ın enginar üssü olarak bilinen Efeler ilçesindeki Gölhisar Mahallesi’nde kontroller gerçekleştirdi. Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen’in de katıldığı saha çalışmalarında ekipler, bir yandan enginarın gelişim durumu incelerken bir yandan da rekolte beklentisi hakkında üreticilerden bilgi aldı.


hasat haberleri aydın haberleri Enginar haberleri

İlgili Haberler

20 bin dönüm arazide hasat devam ediyor: İlçenin geçim kaynağı! Hedef 80 bin ton rekolte

20 bin dönüm arazide hasat devam ediyor: İlçenin geçim kaynağı! Hedef 80 bin ton rekolte
Mersin'de temsili hasat: Kilosu 150 dolar! Dubai'ye gönderilecek....

Mersin'de temsili hasat: Kilosu 150 dolar! Dubai'ye gönderilecek....
Silifke'de hasat başladı: Kilosunun 1000 TL olması bekleniyor!

Silifke'de hasat başladı: Kilosunun 1000 TL olması bekleniyor!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Seri 3 maça çıktı: Trezeguet atıyor, Trabzonspor kazanıyor! Trabzonspor 1-0 Adana Demirspor

Seri 3 maça çıktı: Trezeguet atıyor, Trabzonspor kazanıyor! Trabzonspor 1-0 Adana Demirspor
İntihal davası açmıştı… ‘Aşkın Son Ozanı Neşet Ertaş’ kitabı hakkında yeni gelişme!

İntihal davası açmıştı… ‘Aşkın Son Ozanı Neşet Ertaş’ kitabı hakkında yeni gelişme!
Beşiktaş deplasmandan 3 puanla ayrıldı: İstanbulspor 0-2 Beşiktaş

Beşiktaş deplasmandan 3 puanla ayrıldı: İstanbulspor 0-2 Beşiktaş
Luton Town – Manchester City maçı hangi kanalda? 27 Şubat 2024 maç ekranı

Luton Town – Manchester City maçı hangi kanalda? 27 Şubat 2024 maç ekranı
Demet Evgar'ın 'Bahar'da söylediği şarkı sosyal medyanın gündemine oturdu

Demet Evgar'ın 'Bahar'da söylediği şarkı sosyal medyanın gündemine oturdu
Kenan Doğulu’dan eşi Beren Saat’e duygulandıran doğum günü mesajı

Kenan Doğulu’dan eşi Beren Saat’e duygulandıran doğum günü mesajı
Gökhan Özoğuz'dan Galatasaray'a flaş yanıt: 'Kişi kendinden bilir işi'

Gökhan Özoğuz'dan Galatasaray'a flaş yanıt: 'Kişi kendinden bilir işi'
Kırklareli’nde 26 seçmenli köyün muhtarına rakip çıkmadı

Kırklareli’nde 26 seçmenli köyün muhtarına rakip çıkmadı