Futbolcu Jordy Claise depremzedeler için taraftarın isteğini geri çevirdi

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 17:43

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 17:43

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından yurt dışından ve futbol dünyasından da destekler gelmeye devam ediyor.

AZ Alkmaar forması giyen Jordy Claise, cuma akşamı Excelsior ile oynanan maçın ardından formasını isteyen taraftarın bu isteğini geri çevirdi.

"TÜRKİYE'DEKİ DEPREMZEDELER İÇİN"

31 yaşındaki futbolcu, formasının depremzedeler için kullanılacağını söyledi ve taraftara montunu verdi.

Öte yandan karşılaşmayı AZ Alkmaar, 5-0'lık skorla kazandı.