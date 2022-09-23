İtalyan şırdanı: Lampredotto tarifi! Lampredotto hangi malzemelerle, nasıl yapılır?
Ünlü yemek programı Masterchef Türkiye'de İtalyan Şef Danilo Zanna'nın ''Bunu yiyen herkes, bu zamaa kadar böyle bir şırdan yemediğini söyledi'' diyerek tanıttığı, İtalya'nın sokak lezzetlerinden Lampredotto, izleyici de merak uyandırdı. İşte, Lampredotto hangi malzemelerle, nasıl yapılır?
İtalya'nın yöresel lezzetlerinden olan Lampredotto, Floransa'nın simge lezzetlerinden biri. Dünyaca ünlü gurme sitesi Daily Mail, lampredotto'yu "Bir işkembe aşığının rüyası" olarak tanımlamıştı. İşte, o yemeğin tarifi...
LAMPREDOTTO HANGİ MALZEMELERLE YAPILIR?
- Şırdan
- 2 lt su
- 1 havuç
- 1 tane orta boy soğan
- 1 kereviz sapı
- 1 orta boy domates
- 2 diş sarımsak
- 1 defne yaprağı
- Sandviç ekmeği
Acı yağ için;
- 8 tane kurutulmuş acı biber
- Ayçiçek yağı
Salsa verde sos için;
- 5 dal taze soğan
- Yarım demet maydanoz
- 2 diş sarımsak
- Zeytinyağı
LAMPREDOTTO NASIL YAPILIR?
- İşe ilk olarak sebze suyunu hazırlamaktan başlayın. 2 litre suyu geniş bir tencereye alıp, içerisine havuç, soğan, kereviz sapı, sarımsak ve defne yaprağını atın.
- Acı yağı için tencereye koyduğunuz ayçiçek yağına küçük küçük kestiğiniz kuru biberleri ekleyin. Yağ kısık ateşte ısınmaya başlasın. Bu esnada ocağın altını fazla açarak, yağı yakmamalısınız. Yağ, ısınınca biberleri içinden alabilirsiniz.
- Daha sonra salsa verde sos için gerekli malzemeleri, robottan geçirin.
- Temizlenmiş ve 10 dakika kadar kaynatılmış şırdanları sebze suyunda 1 saat kaynatın.
- Daha sonra sandviç ekmeklerinin içini alın. İçini aldığınız ekmeği, şırdanları pişirdiğiniz sebze suyu ve acı yağ ile hafifçe ıslatarak, tatlandırın. Ardından şırdanı çok küçük olmamak kaydıyla doğrayın. Ekmeklerin içine doğradığınız şırdanları yayın. Ekmeğin üzerine salsa verde sosu döküp, acı yağ ilave edin. İsterseniz ekmeğin tabanını acı yağ ile de ıslatabilirsiniz.
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