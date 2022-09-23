İtalyan şırdanı: Lampredotto tarifi! Lampredotto hangi malzemelerle, nasıl yapılır?

23 Eylül 2022 Cuma, 16:16

İtalya'nın yöresel lezzetlerinden olan Lampredotto, Floransa'nın simge lezzetlerinden biri. Dünyaca ünlü gurme sitesi Daily Mail, lampredotto'yu "Bir işkembe aşığının rüyası" olarak tanımlamıştı. İşte, o yemeğin tarifi...

LAMPREDOTTO HANGİ MALZEMELERLE YAPILIR?

Şırdan

2 lt su

1 havuç

1 tane orta boy soğan

1 kereviz sapı

1 orta boy domates

2 diş sarımsak

1 defne yaprağı

Sandviç ekmeği

Acı yağ için;

8 tane kurutulmuş acı biber

Ayçiçek yağı

Salsa verde sos için;

5 dal taze soğan

Yarım demet maydanoz

2 diş sarımsak

Zeytinyağı

LAMPREDOTTO NASIL YAPILIR?

İşe ilk olarak sebze suyunu hazırlamaktan başlayın. 2 litre suyu geniş bir tencereye alıp, içerisine havuç, soğan, kereviz sapı, sarımsak ve defne yaprağını atın.

Acı yağı için tencereye koyduğunuz ayçiçek yağına küçük küçük kestiğiniz kuru biberleri ekleyin. Yağ kısık ateşte ısınmaya başlasın. Bu esnada ocağın altını fazla açarak, yağı yakmamalısınız. Yağ, ısınınca biberleri içinden alabilirsiniz.

Daha sonra salsa verde sos için gerekli malzemeleri, robottan geçirin.

Temizlenmiş ve 10 dakika kadar kaynatılmış şırdanları sebze suyunda 1 saat kaynatın.