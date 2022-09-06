Avgolemono çorbası tarifi! Yunan usulü terbiyeli tavuk çorbası nasıl yapılır?
Yunan mutfağının çokça yapılan lezzetlerinden Avgolemono çorbası Türk mutfağındaki tavuk suyu çorbaya oldukça benziyor. Avgolemono çorbası nasıl yapılır? İşte Avgolemono çorbası tarifi...
Balkan ve Akdeniz mutfaklarının bir parçası oaln Yunan mutfağı Batı Anadolu Türk mutfağıyla çok büyük benzerlikler taşır. Bazı yemekler her iki mutfakta neredeyse aynıyken bazıları ise küçük farklılıklar içerir. Terbiyeli tavuk çorbası da iki mutfağın benzer lezzetlerinden.
İşte Yunan mutfağının terbiyeli tavuk çorbası Avgolemono tarifi...
AVGOLEMONO ÇORBASI MALZEMELERİ
- 2 adet tavuk but
- Yarım su bardağı pirinç
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 orta boy soğan
- 2 yumurta
- 1 yemek kaşığı limon kabuğu rendesi
- 2 yemek kaşığı limon suyu
- Dereotu ve maydanoz
- Tuz ve karabiber
AVGOLEMONO ÇORBASI NASIL YAPILIR?
- Tavukları yaklaşık 1,5 litre suda haşlayın
- Tavuklar piştikten sonra suyunu ayırın, tavukları didikleyin
- Bir tencereye zeytinyağını koyun, küp küp doğradığınız soğanları ekleyin
- Soğanlar kavrulunca tavuk suyunu tencereye ekleyin
- Yaklaşık 10 daki kaynatın
- Tavuk parçalarını ve pirinci de ekledikten sonra 15 dakika daha kaynatın
- Çorbanın terbiyesi için bir kaba yumurta sarılarını alın köpürünceye kadar çırpın, üzerine limon suyunu ekleyip çırpmaya devam edin
- Terbiyenizin içine çorbadan bir kepçe alıp yavaş yavaş karıştırın
- Terbiyeniz ve eklediğiniz çorba karışınca, karışımı tenceredeki çorbaya yavaş yavaş katın
- Tuz ve karabiberi ekleyin
- Çorbanızın altını kapatın ve üzerine; maydanoz, dere otu ve limon kabuğunu ekleyin
- Çorbanız servise hazır
- Afiyet olsun
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