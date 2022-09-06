Avgolemono çorbası tarifi! Yunan usulü terbiyeli tavuk çorbası nasıl yapılır?

06 Eylül 2022 Salı, 17:04

Balkan ve Akdeniz mutfaklarının bir parçası oaln Yunan mutfağı Batı Anadolu Türk mutfağıyla çok büyük benzerlikler taşır. Bazı yemekler her iki mutfakta neredeyse aynıyken bazıları ise küçük farklılıklar içerir. Terbiyeli tavuk çorbası da iki mutfağın benzer lezzetlerinden.

İşte Yunan mutfağının terbiyeli tavuk çorbası Avgolemono tarifi...

AVGOLEMONO ÇORBASI MALZEMELERİ

2 adet tavuk but

Yarım su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 orta boy soğan

2 yumurta

1 yemek kaşığı limon kabuğu rendesi

2 yemek kaşığı limon suyu

Dereotu ve maydanoz

Tuz ve karabiber

AVGOLEMONO ÇORBASI NASIL YAPILIR?