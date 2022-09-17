Siron nasıl yapılır? Siron hangi yöreye aittir? İşte Siron tarifi...

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2022 Cumartesi, 10:20
<p><strong>Siron</strong>, kurutulmuş hamurun sıcak su ile açılmasıyla yapılan, Gümüşhane başta olmak üzere Erzurum, Bingöl, Artvin, Ardanuç, Bayburt, Şavşat, Şebinkarahisar, Maçka, Alucra ve Yusufeli'nde popüler olan bir yemektir. </p> <p>Gümüşhane Sironu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.</p>

Siron, kurutulmuş hamurun sıcak su ile açılmasıyla yapılan, Gümüşhane başta olmak üzere Erzurum, Bingöl, Artvin, Ardanuç, Bayburt, Şavşat, Şebinkarahisar, Maçka, Alucra ve Yusufeli'nde popüler olan bir yemektir. 

Gümüşhane Sironu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.

<h3>Siron için hangi malzemeler gerekir?</h3> <p>Siron yapımı için gerekli olan malzemeler, sacda iyice pişirilmiş yufka, sarımsaklı yoğurt ve tereyağıdır. Bazu bölgelerde sirona kıyma da eklenir.</p>

Siron için hangi malzemeler gerekir?

Siron yapımı için gerekli olan malzemeler, sacda iyice pişirilmiş yufka, sarımsaklı yoğurt ve tereyağıdır. Bazu bölgelerde sirona kıyma da eklenir.

<h3>Siron malzemeleri</h3> <p>-4 adet yufka</p> <p>-1 yemek kaşığı tereyağı</p> <p>-Tuz, karabiber</p> <p><strong>Üzeri için;</strong></p> <p>-2 su bardağı süzme yoğurt</p> <p>-2 diş sarımsak</p> <p>-1,5 su bardağı su</p> <p>-1 çay kaşığı tuz</p> <p>-1 yemek kaşığı tereyağı</p> <p>-1 çay kaşığı toz kırmızıbiber</p>

Siron malzemeleri

-4 adet yufka

-1 yemek kaşığı tereyağı

-Tuz, karabiber

Üzeri için;

-2 su bardağı süzme yoğurt

-2 diş sarımsak

-1,5 su bardağı su

-1 çay kaşığı tuz

-1 yemek kaşığı tereyağı

-1 çay kaşığı toz kırmızıbiber

<p><strong>Siron nasıl yapılır?</strong></p> <p>Sacda iki tarafıda güzelce pişirilen yufkalar, rulo haline getirir.3-4 cm genişliğinde şeritler halinde kesilir. Kesilen yufkalar katlanarak düz bir tepsiye yanyana dizilir. Diğer taraftan süzme yoğurt, su ile ezilir, ateşte kaynamadan iyice ısıtılır. Sarımsaklar bu yoğurda eklenir.Bu karışım siron tepsisinin üzerine dökülür. Tepsi sıcak fırında 5-10 dakika kızartılır.Sonra eritilen tereyağı sironun üzerine dökülür.</p>

Siron nasıl yapılır?

Sacda iki tarafıda güzelce pişirilen yufkalar, rulo haline getirir.3-4 cm genişliğinde şeritler halinde kesilir. Kesilen yufkalar katlanarak düz bir tepsiye yanyana dizilir. Diğer taraftan süzme yoğurt, su ile ezilir, ateşte kaynamadan iyice ısıtılır. Sarımsaklar bu yoğurda eklenir.Bu karışım siron tepsisinin üzerine dökülür. Tepsi sıcak fırında 5-10 dakika kızartılır.Sonra eritilen tereyağı sironun üzerine dökülür.

<p>Siron servise hazır.</p> <p>Afiyet olsun!</p>

Siron servise hazır.

Afiyet olsun!

siron Yemek Tarifi MasterChef

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