Siron nasıl yapılır? Siron hangi yöreye aittir? İşte Siron tarifi...
Siron, kurutulmuş hamurun sıcak su ile açılmasıyla yapılan, Gümüşhane başta olmak üzere Erzurum, Bingöl, Artvin, Ardanuç, Bayburt, Şavşat, Şebinkarahisar, Maçka, Alucra ve Yusufeli'nde popüler olan bir yemektir.
Gümüşhane Sironu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.
Siron nasıl yapılır?
Sacda iki tarafıda güzelce pişirilen yufkalar, rulo haline getirir.3-4 cm genişliğinde şeritler halinde kesilir. Kesilen yufkalar katlanarak düz bir tepsiye yanyana dizilir. Diğer taraftan süzme yoğurt, su ile ezilir, ateşte kaynamadan iyice ısıtılır. Sarımsaklar bu yoğurda eklenir.Bu karışım siron tepsisinin üzerine dökülür. Tepsi sıcak fırında 5-10 dakika kızartılır.Sonra eritilen tereyağı sironun üzerine dökülür.
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