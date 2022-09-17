Siron nasıl yapılır? Siron hangi yöreye aittir? İşte Siron tarifi...

Siron, kurutulmuş hamurun sıcak su ile açılmasıyla yapılan, Gümüşhane başta olmak üzere Erzurum, Bingöl, Artvin, Ardanuç, Bayburt, Şavşat, Şebinkarahisar, Maçka, Alucra ve Yusufeli'nde popüler olan bir yemektir.

Gümüşhane Sironu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.