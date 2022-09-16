Laz Böreği malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Muhallebili Laz Böreği tarifi...
Masterchef ekranlarında Somer Şef'in masterclass'ında yapılan Laz Böreği, ekran başındaki seyircileri görsel sunumu ve tarifiyle oldukça meraklandırdı. Peki, Laz Böreği malzemleri nelerdir, nasıl yapılır? Muhallebili Laz Böreği tarifi...
Adının börek olmasıyla tuzlu bir yemek sanılan aslında yöresel bir tatlı olan Laz Böreği, klişelerden uzak ve özgün tatlar denemek isteyenler için mükemmel bir lezzettir. İşte, ülkemizin coğrafi işaretlerinden birisi olan Laz Böreği tarifi...
LAZ BÖREĞİ MALZEMELERİ NELERDİR?
Hamuru İçin:
- 1 çay bardağı yoğurt
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay bardağı su
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım paket kabartma tozu
- 2 adet yumurta
- 4 su bardağı un
Muhallebisi için:
- 5 su bardağı süt
- 2 adet yumurta sarısı
- 4 yemek kaşığı un
- 1 yemek kaşığı mısır nişastası
- 1 su bardağı toz şeker
- Yarım limon kabuğu rendesi
Şerbeti için:
- 1,5 su bardağı toz şeker
- 1,5 bardak su
- 1 tatlı kaşığı limon suyu
Tezgahı Unlamak İçin:
- 1 su bardağı mısır nişastası
Yağlamak İçin:
- 1 çay bardağı eritilmiş tereyağı
- 1 çay bardağı sıvı yağ
LAZ BÖREĞİ NASIL YAPILIR, TARİFİ NE?
- İlk olarak geniş bir kap alın. Su ve şekeri, şeker eriyene kadar karıştırın ve kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyin ve kısık ateşte şerbet kıvamını alana kadar pişirin ve ocağın altını kapatıp, oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
- Baklava hamurunu hazırlamak için geniş bir kapta suyuyla aldığınız 1 çay bardağı yoğurdu, sıvı yağ, su, tuz, kabartma tozu ve yumurtayı karıştırın.
- Bu karışımın üzerine yavaş yavaş un ekleyerek, hamur ele yapışmayan bir kıvama gelene kadar yoğurun.
- Hamurun yapışmaması için tezgaha nişasta serpiştirin ve yoğurduğunuz hamuru 18 eşit parçaya ayırın.
- Muhallebisi için; ayrı bir kasede 1 su bardağı süt, yumurta sarıları, vanilin, nişasta, un ve limon kabuğu rendesini karıştırın.
- Geriye kalan 4 su bardağı sütü tencereye aktarın. Üzerine 1 su bardağı toz şekeri de ekledikten sonra ocağın altı açıkken, şeker eriyene kadar karıştırın.
- Tencerede ısınan sütlü karışımdan bir kepçe süt alın ve kasede hazırladığınız yumurtalı karışımın içerisine yavaşça ekleyerek ısılarını eşitleyin.
- Isıları eşitlenen karışımları harmanlayın. Kasedeki karışımı azar azar tencereye ekleyin ve sürekli olarak karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Piştikten sonra ocaktan alıp, ılımaya bırakın.
- Tezgaha tekrar nişasta serpiştirin. Tüm bezeleri incecik olacak şekilde açın.
- Yağladığınız, fırına dayanıklı fırın kabının içerisine yufkayı yerleştirin. İlk yufkanın dışarıya doğru taşmasına izin verin.
- Eritilmiş tereyağı ve sıvı yağ karışımı ile ilk yufka katını fırça yardımıyla yağlayın.
- 17 katın her bölümünü yağlayarak fırın tepsinize dizin.
- Hazırladığınız muhallebi karışımını yufkaların üzerine dökün.
- İlk katın taşan yufkalarını içe doğru katlayarak, toplayın.
- Üzerine son yufka katını da ekledikten sonra son katı da yağlayın ve dilimleyin.
- 170 derece ısıtılmış fırında kızarana kadar 30 dakika pişirin.
- Fırından çıkardığınız laz böreğinin ilk sıcaklığı geçtikten sonra soğumuş olan şerbeti üzerine gezdirin ve sevdiklerinizle afiyetle tüketin.
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