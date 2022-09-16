Laz Böreği malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Muhallebili Laz Böreği tarifi...

16 Eylül 2022 Cuma, 11:40

Adının börek olmasıyla tuzlu bir yemek sanılan aslında yöresel bir tatlı olan Laz Böreği, klişelerden uzak ve özgün tatlar denemek isteyenler için mükemmel bir lezzettir. İşte, ülkemizin coğrafi işaretlerinden birisi olan Laz Böreği tarifi...

LAZ BÖREĞİ MALZEMELERİ NELERDİR?

Hamuru İçin:

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı su

1 çay kaşığı tuz

Yarım paket kabartma tozu

2 adet yumurta

4 su bardağı un

Muhallebisi için:

5 su bardağı süt

2 adet yumurta sarısı

4 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı mısır nişastası

1 su bardağı toz şeker

Yarım limon kabuğu rendesi

Şerbeti için:

1,5 su bardağı toz şeker

1,5 bardak su

1 tatlı kaşığı limon suyu

Tezgahı Unlamak İçin:

1 su bardağı mısır nişastası

Yağlamak İçin:

1 çay bardağı eritilmiş tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

LAZ BÖREĞİ NASIL YAPILIR, TARİFİ NE?

İlk olarak geniş bir kap alın. Su ve şekeri, şeker eriyene kadar karıştırın ve kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyin ve kısık ateşte şerbet kıvamını alana kadar pişirin ve ocağın altını kapatıp, oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Baklava hamurunu hazırlamak için geniş bir kapta suyuyla aldığınız 1 çay bardağı yoğurdu, sıvı yağ, su, tuz, kabartma tozu ve yumurtayı karıştırın.

Bu karışımın üzerine yavaş yavaş un ekleyerek, hamur ele yapışmayan bir kıvama gelene kadar yoğurun.

Hamurun yapışmaması için tezgaha nişasta serpiştirin ve yoğurduğunuz hamuru 18 eşit parçaya ayırın.

Muhallebisi için; ayrı bir kasede 1 su bardağı süt, yumurta sarıları, vanilin, nişasta, un ve limon kabuğu rendesini karıştırın.

Geriye kalan 4 su bardağı sütü tencereye aktarın. Üzerine 1 su bardağı toz şekeri de ekledikten sonra ocağın altı açıkken, şeker eriyene kadar karıştırın.

Tencerede ısınan sütlü karışımdan bir kepçe süt alın ve kasede hazırladığınız yumurtalı karışımın içerisine yavaşça ekleyerek ısılarını eşitleyin.

Isıları eşitlenen karışımları harmanlayın. Kasedeki karışımı azar azar tencereye ekleyin ve sürekli olarak karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Piştikten sonra ocaktan alıp, ılımaya bırakın.

Tezgaha tekrar nişasta serpiştirin. Tüm bezeleri incecik olacak şekilde açın.

Yağladığınız, fırına dayanıklı fırın kabının içerisine yufkayı yerleştirin. İlk yufkanın dışarıya doğru taşmasına izin verin.

Eritilmiş tereyağı ve sıvı yağ karışımı ile ilk yufka katını fırça yardımıyla yağlayın.

17 katın her bölümünü yağlayarak fırın tepsinize dizin.

Hazırladığınız muhallebi karışımını yufkaların üzerine dökün.

İlk katın taşan yufkalarını içe doğru katlayarak, toplayın.

Üzerine son yufka katını da ekledikten sonra son katı da yağlayın ve dilimleyin.

170 derece ısıtılmış fırında kızarana kadar 30 dakika pişirin.