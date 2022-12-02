Beyaz Balon filminin konusu ne, oyuncuları kim?
1995 yılında vizyona giren Beyaz Balon filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Beyaz Balon konusu ne? Beyaz Balon filminin oyuncuları kim? Beyaz Balon filminin IMDb puanı kaç?
Beyaz Balon (The White Balloon), yönetmenliğini Cafer Penahi, senaristliğini ise Abbas Kiyarüstemi'nin üstlendiği, 1995 yapımlı bir dram filmidir.
BEYAZ BALON FİLMİNİN KONUSU NE?
İran’da Nevruz bayramının arifesinde, 7 yaşındaki küçük bir kız, akvaryum balığı satın almak için annesinin verdiği harçlığı cebine koyup Tahran sokaklarında yürümeye başlar. Bu basit görev, karşılaştığı insanlar sebebiyle giderek zorlu bir yolculuğa dönüşür.
BEYAZ BALON FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Aida Mohammadkhani
Mohsen Kafili
Fereshteh Sadr Orfani
BEYAZ BALON FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Beyaz Balon filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlenmiştir.
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