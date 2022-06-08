İzlenme rekoru kıran Bergen'de kriz

08 Haziran 2022 Çarşamba, 09:39

Son zamanların gişe rekortmeni olan, arabesk şarkıcısı Bergen'in ayakta kalma mücadelesini anlatan film, 1989 yılından beri bütün zamanların en çok izlenen 8. filmi olmuştu. Vizyonda büyük başarı yakalayan Bergen'de satış krizi çıktı.

YAPIMCI FİYAT ARTIRIMINA GİTTİ



tv100’de yer alan habere göre Bergen filminde projenin yapımcısı Orchestra Content, filmi Disney Plus’a 800 bin dolara (13 milyon TL) satmak için prensipte anlaştı. Kulislerde kulaktan kulağa yayılan söylentilere göre sıra sözleşmeye geldiğinde yapımcı fiyat artırımına gitti ve ücreti 1.7 milyon dolara çıkardı.

BÜTÜN KAPILARI KAPATMIŞ OLDU

İddiaya göre bu şart Disney’in yapımcıya bütün kapıları kapatmasına neden oldu. Son gelen haberler ise Bergen filminin 1,5 milyon dolara (Takriben 25 milyon TL) Amazon’a satıldığı yönünde. Ancak kesin bir açıklama gelmedi.

SEKTÖRÜ CANLANDIRMIŞTI

Türkiye'nin unutulmayan kadın seslerinden Bergen'in, gerçek ismiyle Belgin'in ayakta kalma mücadelesini konu alan film, geçen mart ayında vizyona girmiş, kısa süre içerisinde başarı yakalamıştı.

Film, pandemi sonrası 'bitti' denilen sinema sektörünü canlandırmış, toplam 5 milyon 461 bin 506 seyirciyi salonlara çekmiş ve 159 milyon 680 bin 276 TL hasılat elde etmişti.