Bergen'in başrollerinden Kozan'daki yasağa tepki: 'Vali tatilde sanırım'

23 Mart 2022 Çarşamba, 09:19

Kozan’da yaşayan Halis Serbest tarafından öldürülen sanatçı Bergen'in hayatını anlatan 'Bergen' filminin başro oyuncuları oyuncuları Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu, TV100'de yayımlanan 'Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum' programına katıldı. İki oyuncu, burada Işık'ın sorularını yanıtladı.

Candaş Tolga Işık'ın, "18 günde 4 milyonu aşan bir vizyon sayısına ulaştınız..." diyerek sözü Erdal Beşikçioğlu ve Farah Zeynep Abdullah'a bıraktığı programda, Beşikçioğlu, "Biz mümkün olduğunca filmde doğal akışına bırakmaya çalıştık. Sömürü yapmadan oynamaya çalıştık, böyle düşündük" dedi.

Bergen filminin nasıl ortaya çıktığını, senaryoyu okuduğunda ne hissettiğini anlatan Farah Zeynep Abdullah, "Ben Bergen'i tanıyordum elbette ama tabii ki bu kadar hakim değildim. İlk okuduğumda senaryoyu şoke oldum. İnanılmaz etkilendim" ifadelerini kullandı.

"ŞİDDETİN REKLAMI YAPILMADI"

"Mesleki karakterimde yer aldığım ve en çok mutlu olduğum projelerden biri" diyen Erdal Beşikçioğlu, "İlk proje geldiğinde failin kahramanlaştırılmasından, sempati duyulmasından çok korktum. Bundan çok çekindim ancak senaryoda öyle olmadı" açıklamasında bulundu.

"Rolün zor olduğunu ve bu duyguyu nasıl karşıladın" sorusuna yanıt veren Beşikçioğlu, "Yiyeceğim küfürden bu kadar hoşlanacağım aklıma gelmezdi açıkçası" cevabı stüdyoda gülüşmelere neden oldu.

"ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

Filmden ve senaryodan birçok şey öğrendiğini söyleyen Farah Zeynep Abdullah, senaryonun ardından Mor Dayanışma'nın broşürlerini okuduğunu ve kadınların gündelik hayatta sistematik olarak şiddete uğradığını söyledi. Güzel oyuncu sözlerine şöyle devam etti;

"Biz Bergen olmadan önce ki hikayesinden başlıyoruz. Aslında hayalleri olan hayata karşı tutkuları olan bir kızın yolculuğuna tanık oluyoruz. Filmin bir yerinden sonra Bergen'leşiyor. Çok şey öğrendim. Gerçekten psikolojik şiddetin de ne olduğunu öğrendiğimi düşünüyorum."

"BERGEN'İ NASIL TANIMLARSINIZ?"

Bir seyircisinin sosyal medya üzerinden, "Bergen'i nasıl tanımlarsınız?" sorusuna yanıt veren yıldız oyuncu Beşikçioğlu, "Ölümsüzlüğe ulaşmış bir kadın. Daha ne olsun?" derken, Farah Zeynep Abdullah, "Bu kadar zorluğa göğüs germiş, çıkmış yine şarkısını söylemiş bir kadın" ifadelerini kullandı.

"VALİ ARTIK TATİLDEN DÖNSÜN"

Filmin Kozan'da yasaklanmasını değerlendiren Beşikçioğlu, "Kozan ülkenin sınırları içerisinde değil mi? Ankara'da ne izleniyorsa Adana'da da bu izlenecektir. Mecbur bu durum. Vali tatilde sanırım, artık tatilden dönsün ve ne olduğuna bir baksın. İlerleyen günlerde birisi de çıkıp derse, 'Cumhuriyet filmlerini yayınlamıyorum!' ne olacak? Böyle bir şey olur mu?" diyerek karara tepki gösterdi.

Konuya ilişkin kendisine ulaşıldığını ve Adana'daki yetkililerin açıklamalarının komik olduğunu söyleyen Abdullah, "Filmde şiddet içerikli sahnelerin olduğunu söylediler. Film gösterime 13 yaşındaki çocuklara müsade ediyor. Zaten biz tam tersine şiddet görüntülerinden kaçtık, bunları sakladık" diyerek geçen günlerde bir kafede el ele tutuşan gençlerin uyarılmasını hatırlatarak, yaşananlara sitemde bulundu.

"BEN BÖYLE BİR ÜLKEDE DOĞMADIM"

"Ben böyle bir ülkede doğmadım, bu zihniyetteki bir ülkede ölmeyeceğime de inanıyorum" diyerek sözlerine devam eden Beşikçioğlu, "Bu zihniyeti bir şekilde de değiştirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bergen filminin başrol oyuncuları Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu, İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten kaldırılmasına da tepki göstererek, yasanın yürürlükten kaldırılmasının ardından kadın cinayetlerinin iki katına çıktığına vurgu yaptı.