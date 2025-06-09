İzmir'in eşsiz koyları bayramda dalış tutkunlarını ağırladı

Kentin en sakin ilçelerinden biri olan Karaburun, bayram tatilini doğayla geçirmek ve su altı dünyasının zenginliğini görmek için gelen turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.



Ekonomik ömrünü tamamladıktan sonra yapay resif oluşturmak amacıyla 2016 yılında batırılan "Alaybey Vapuru", en çok tercih edilen dalış noktaları arasında yer aldı. Keşif dalışlarıyla su altının güzelliklerini gören tatilciler, eşsiz deneyim yaşadı.

Karaburun Dalış Merkezi sahibi Hamdullah Aras, AA muhabirine, suların ısınmasıyla sezonda yoğunluğun başladığını söyledi.



Bayram tatilinde taleplere yetişemediklerini ifade eden Aras, "Günlük yaklaşık 100'e yakın kişiye dalış yaptırıyoruz. Bunların içinde dalış eğitimi alanlar, ilk defa dalış yapanlar ve sertifikalı dalıcılarımız var. 4 günlük tatili dalıcılar iyi değerlendirdi. Muhteşem sezon başlangıcı oldu." dedi.



Aras, Karaburun'da 17 ayrı dalış noktasında her seviyeye uygun dalış gerçekleştirdiklerini, eğitim dalışlarının maksimum 5 metrede yapıldığını, eğitim bittikten sonra ilk seviyedekilerin 18 metreye, ikinci seviyeye başlayan dalıcıların da 30 metreye kadar dalış yaptıklarını bildirdi.



Dalış için gelen turistlerden Kamerunlu Jabir Ahmad, 11 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirterek, tatil ve sporu aynı anda yaptıkları için mutlu olduğunu söyledi.



Eskişehir'den gelen Cenk Yılmaz ise tatili mavinin en güzel tonlarına sahip serin sularda geçirmek ve iş stresini atmak için dalışa geldiğini anlattı.



Dalgıçların uğrak noktalarından biri olduğu için Karaburun'u tercih ettiğini aktaran Yılmaz, "Bayramda 15 kişilik arkadaş grubumuzla beraber geldik. Yemeklerimizi yedik, dalışlarımızı yaptık. Bayramın tadını burada hep birlikte yaşayalım istedik." diye konuştu.



İstanbul'dan gelen Ezgi Mutlu ise su altındaki batıkları görme imkanı bulduğu için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

