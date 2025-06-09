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İzmir'in eşsiz koyları bayramda dalış tutkunlarını ağırladı
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İzmir'in eşsiz koyları bayramda dalış tutkunlarını ağırladı

9.06.2025 17:38:00
Güncellenme:
AA
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İzmir'in eşsiz koyları bayramda dalış tutkunlarını ağırladı

İzmir'in Karaburun ilçesinde Kurban Bayramı tatilini geçiren yüzlerce yerli ve yabancı turist, bölgenin berrak sularında gerçekleştirdikleri dalışlarla hem eşsiz koyları hem de zengin su altı yaşamını görme fırsatı buldu.

İzmir'in eşsiz koyları bayramda dalış tutkunlarını ağırladı

Kentin en sakin ilçelerinden biri olan Karaburun, bayram tatilini doğayla geçirmek ve su altı dünyasının zenginliğini görmek için gelen turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.


İzmir'in eşsiz koyları bayramda dalış tutkunlarını ağırladı

Ekonomik ömrünü tamamladıktan sonra yapay resif oluşturmak amacıyla 2016 yılında batırılan "Alaybey Vapuru", en çok tercih edilen dalış noktaları arasında yer aldı.

Keşif dalışlarıyla su altının güzelliklerini gören tatilciler, eşsiz deneyim yaşadı.

İzmir'in eşsiz koyları bayramda dalış tutkunlarını ağırladı

Karaburun Dalış Merkezi sahibi Hamdullah Aras, AA muhabirine, suların ısınmasıyla sezonda yoğunluğun başladığını söyledi.


İzmir'in eşsiz koyları bayramda dalış tutkunlarını ağırladı

Bayram tatilinde taleplere yetişemediklerini ifade eden Aras, "Günlük yaklaşık 100'e yakın kişiye dalış yaptırıyoruz. Bunların içinde dalış eğitimi alanlar, ilk defa dalış yapanlar ve sertifikalı dalıcılarımız var. 4 günlük tatili dalıcılar iyi değerlendirdi. Muhteşem sezon başlangıcı oldu." dedi.


İzmir'in eşsiz koyları bayramda dalış tutkunlarını ağırladı

Aras, Karaburun'da 17 ayrı dalış noktasında her seviyeye uygun dalış gerçekleştirdiklerini, eğitim dalışlarının maksimum 5 metrede yapıldığını, eğitim bittikten sonra ilk seviyedekilerin 18 metreye, ikinci seviyeye başlayan dalıcıların da 30 metreye kadar dalış yaptıklarını bildirdi.


İzmir'in eşsiz koyları bayramda dalış tutkunlarını ağırladı

Dalış için gelen turistlerden Kamerunlu Jabir Ahmad, 11 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirterek, tatil ve sporu aynı anda yaptıkları için mutlu olduğunu söyledi.


İzmir'in eşsiz koyları bayramda dalış tutkunlarını ağırladı

Eskişehir'den gelen Cenk Yılmaz ise tatili mavinin en güzel tonlarına sahip serin sularda geçirmek ve iş stresini atmak için dalışa geldiğini anlattı.


İzmir'in eşsiz koyları bayramda dalış tutkunlarını ağırladı

Dalgıçların uğrak noktalarından biri olduğu için Karaburun'u tercih ettiğini aktaran Yılmaz, "Bayramda 15 kişilik arkadaş grubumuzla beraber geldik. Yemeklerimizi yedik, dalışlarımızı yaptık. Bayramın tadını burada hep birlikte yaşayalım istedik." diye konuştu.


İzmir'in eşsiz koyları bayramda dalış tutkunlarını ağırladı

İstanbul'dan gelen Ezgi Mutlu ise su altındaki batıkları görme imkanı bulduğu için heyecanlı olduğunu dile getirdi.


İzmir'in eşsiz koyları bayramda dalış tutkunlarını ağırladı

Fırsat buldukça Karaburun'u ziyaret ettiğini belirten Mutlu, "Bizim çok standart bir hayatımız var. Buraya geldiğimizde bambaşka dünyayı keşfetme imkanımız oluyor. Dalış, limitlerimizi zorlayan, keyifli ve yaparken her şeyi unuttuğumuz bir spor. Bütün bunlar bizi buraya çekiyor." ifadelerini kullandı.

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