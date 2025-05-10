İzmir'de çiftçinin iş makinesine takıldı: Arkeologlar harekete geçti...

Yayınlanma: 10.05.2025 - 10:37

Güncelleme: 10.05.2025 - 10:38

Topalak Mahallesi'ndeki ceviz bahçesinde toprağını işleyen Yalçın Avcu, çalışma sırasında iş makinesinin ucuna beyaz renkli taşların takıldığını fark etti.

Çalışmayı durduran Avcu, durumu Tire Müze Müdürlüğü'ne bildirdi.

Üzerindeki motif ve figürlerin bulunduğu taşları inceleyen müze görevlileri, buluntuların Roma dönemine ait 2 bin yıllık mezar taşları olduğunu değerlendirdi.

Mezar taşları, Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.