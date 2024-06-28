Yayınlanma: 28.06.2024 - 10:41

Güncelleme: 28.06.2024 - 10:41

Oynadığı film ve tiatro oyunlarıyla adından söz ettiren İzzet Günay'ın hayatı ve sağlık durumu merak ediliyor. Peki, İzzet Günay kimdir? İzzat Günay kaç yaşında, nereli? İzzet Günay'ın sağlık durumu nasıl?

İZZET GÜNAY KİMDİR?

İzzet Günay, 21 Ağustos 1934 tarihinde doğdu. Lisede okurken amatör tiyatroya başladı.

1957 yılında gazete ilanı ile Dormen Tiyatrosu'na giren İzzet Günay, burada birçok oyunda yer aldı. 1958'de Kemal Film yapımı 'Kırık Plak' adlı filmde Zeki Müren'in şoförü rolü ile sinemaya başladı. 'Ağaçlar Ayakta Ölür' filmiyle 'En iyi erkek oyuncu' ödülünü kazandı.

İZZET GÜNAY FİLMLERİ