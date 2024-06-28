İzzet Günay kimdir? İzzat Günay kaç yaşında, nereli? İzzet Günay'ın sağlık durumu nasıl?
İzzet Günay, Sokak Kızı İrma başta olmak üzere oynadığı tiyatro oyunları ve filmler ile tanınır. Peki, İzzet Günay kimdir? İzzat Günay kaç yaşında, nereli? İzzet Günay'ın sağlık durumu nasıl?
Oynadığı film ve tiatro oyunlarıyla adından söz ettiren İzzet Günay'ın hayatı ve sağlık durumu merak ediliyor. Peki, İzzet Günay kimdir? İzzat Günay kaç yaşında, nereli? İzzet Günay'ın sağlık durumu nasıl?
İZZET GÜNAY KİMDİR?
İzzet Günay, 21 Ağustos 1934 tarihinde doğdu. Lisede okurken amatör tiyatroya başladı.
1957 yılında gazete ilanı ile Dormen Tiyatrosu'na giren İzzet Günay, burada birçok oyunda yer aldı. 1958'de Kemal Film yapımı 'Kırık Plak' adlı filmde Zeki Müren'in şoförü rolü ile sinemaya başladı. 'Ağaçlar Ayakta Ölür' filmiyle 'En iyi erkek oyuncu' ödülünü kazandı.
İZZET GÜNAY FİLMLERİ
- Aşka Sürgün - 2005
- Yadigar - 2004
- Bay E - 1995
- Unutulmayanlar - 1981
- Renkli Dünya - 1980
- Güngörmüşler - 1976
- Duyun Beni - 1975
- Kısmet - 1974
- Felek - 1973
- Çapkınlar Şahı/Don Juan 72 1972
- Kader Yolcuları - 1972
- Aşk Ve Cinayet Meleği - 1972
- Aşkım Kaderim Oldu - 1972
- Kefenin Cebi Yok Fırtına - 1972
- O Ağacın Altında - 1972
- Suya Düşen Hayal - 1972
- Hedefte Beş Adam - 1972
- Kaderin Esiriyiz - 1972
- Hayat Mı Bu - 1972
- Anneler Ve Kızları - 1971
- İki Belalı Adam - 1971
- Katil Kim - 1971
- Silahlar Konuşuyor - 1971
- Yarın Ağlayacağım - 1971
- Kezban Paris'te - 1971
- Ali Cengiz Oyunu - 1971
- Genç Kızlar Pansiyonu - 1971
- Gizli Aşk - 1971
- Katiller - 1971
- Bebek Gibi Maşallah - 1971
- Birleşen Yollar - 1970
- Kara Dutum - 1970
- Red Kit - 1970
- Duyduk Duymadık Demeyin - 1970
- Şıllık - 1970
- Günahsız Katiller - 1970
- Kanunsuz Kardeşler - 1970
- Şoför Nebahat - 1970
- Aşk Yarışı - 1969
- Esmerin Tadı Sarışının Adı - 1969
- Seninle Ölmek İstiyorum - 1969
- Şahane İntikam - 1969
- Asi Kabadayı - 1969
- Cesur Kabadayı - 1969
- Garibanlar Mahallesi - 1969
- Kadın Paylaşılmaz - 1969
- Tatlı Günler - 1969
- Fakir Kızı Leyla - 1969
- İncili Çavuş - 1968
- Affedilmeyen Suç - 1968
- Menderes Köprüsü - 1968
- Kara Atmaca'nın İntikamı - 1968
- Atlı Karınca Dönüyor - 1968
- Kezban - 1968
- Vesikalı Yarim - 1968
- Arkadaşımın Aşkısın (Kan Kardeşim) - 1968
- Kader Böyle İstedi - 1968
- Kalbimdeki Yabancı - 1968
- Dolmuş Şoförü - 1967
- Ağlayan Kadın - 1967
- Düşman Aşıklar - 1967
- Hayat Acıları - 1967
- Hırçın Kadın - 1967
- Kederli Günlerim - 1967
- Sefiller - 1967
- Kara Kartal (1) - 1967
- Zalimler De Sever - 1967
- Kara Atmaca - 1967
- Ayrılık Saati - 1967
- Kardeş Kavgası - 1967
- Kanlı Mezar - 1966
- Namus Kanla Yazılır - 1966
- Yumrukların Kanunu - 1966
- Ailenin Yüz Karası - 1966
- Tehlikeli Oyun - 1966
- Çeşmemeydanlı Ali - 1966
- Fakir Ve Mağrur - 1966
- Şeref Kavgası - 1966
- Akşam Güneşi - 1966
- Ümit Sokağı - 1966
- Ay Yıldız Fedaileri - 1966
- Beyoğlu Esrarı - 1966
- Kumarbaz - 1965
- Yabancı Olduk Şimdi - 1965
- Cici Kızlar - 1965
- Gurbet Türküsü - 1965
- Kolla Kendini Bebek - 1965
- Sevdalı Kabadayı - 1965
- Yalancı - 1965
- Nazar Değmez İnşallah - 1965
- Şeker Hafiye - 1965
- Eller Yukarı - 1965
- Severek Ölenler (Kartalların Öcü) - 1965
- Elveda Sevgilim - 1965
- Ekmekçi Kadın - 1965
- Tığ Gibi Delikanlı - 1964
- Fıstık Gibi Maşallah - 1964
- Macera Kadını - 1964
- Öpüşmek Yasak - 1964
- Anasının Kuzusu - 1964
- Anadolu Çocuğu - 1964
- Asfalt Rıza - 1964
- Aslan Marka Nihat (Aşk Otobüsü) - 1964
- Bomba Gibi Kız - 1964
- Ölümün Ücreti - 1964
- Kimse Fatma Gibi Öpemez - 1964
- Varan Bir - 1964
- Kavga Var - 1964
- Yiğitler Yatağı - 1964
- Tophaneli Osman - 1964
- Acemi Çapkın - 1964
- Ağaçlar Ayakta Ölür - 1964
- Afilli Delikanlılar - 1964
- Çalınan Aşk - 1963
- Hop Dedik - 1963
- Beni Osman Öldürdü - 1963
- Tatlı Sert - 1963
- Barut Fıçısı - 1963
- Çifte Nikah - 1962
- Fatoş'un Bebekleri - 1962
- Kırık Plak - 1959
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