Yayınlanma: 28.06.2024 - 10:16

Güncelleme: 28.06.2024 - 10:16

Uzun süredir Yemekteyiz programının sunuculuğunu yapan ünlü oyuncu ve sunucu Zuhal Topal, Korhan Saygıner ile evli. Magazin meraklıları Topal'ın eşi Korhan Saygıner'in hayatı ve kariyerini merak ediyor. Peki, Korhan Saygıner kimdir? Zuhal Topal'ın eşi Korhan Saygıner kaç yaşında, nereli?

KORHAN SAYGINER KİMDİR?

1976 yılında İzmir’de dünyaya gelen müzisyen Korhan Saygıner, dört kardeşin en küçüğüdür. Korhan Saygıner ilk albümünü 2005 yılında çıkardı. Bu albüm "Yaz Beni" adını taşımaktadır. Korhan Saygıner, 2015 Eurovision Şarkı yarışmasında 1. olan My Nubmer One parçasının bestecisi Cihristos Dantis ile ortak bir şarkıya imza attı. 2008 yılında program sunucusu ve oyuncu Zuhal Topal ile nikah masasına oturdu. İkilinin Lina isminde bir kızı var.