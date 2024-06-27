Yayınlanma: 27.06.2024 - 14:52

Güncelleme: 27.06.2024 - 14:52

Beşiktaş’ın transfer sürecinde ön planda yer alan Hüseyin Yücel hem spor basınının hem de siyah beyazlı taraftarların gündeminde yer aldı. Peki, Hüseyin Yücel kimdir, kaç yaşında? Hüseyin Yücel ne iş yapıyor?

HÜSEYİN YÜCEL KİMDİR?

Hüseyin Yücel, 1982 yılında İstanbul’da doğdu. Saint Benoit Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Fransa’da Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi Ekonomi ve İşletme bölümlerinde lisans eğitimini tamamladı. Türkiye’ye dönen Yücel, aile şirketlerinde icra ettiği farklı görevlerin ardından Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları’nın icra kurulu başkanlığını üstlendi. 2017 yılında eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğü sporu, öğrencilere sevdirmek amacıyla Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü basketbol takımını kurdu. Takım, ilk yılında Süper Lig’e çıktı, 2022 yılında ise FIBA Europe Cup şampiyonu oldu. Hüseyin Yücel, daha önce Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi ve Asbaşkan olarak görev yaptı. Halen Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanvekili ve Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapan Yücel, iki çocuk babasıdır, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

HÜSEYİN YÜCEL SERVETİ NE KADAR?

Yücel’in kişisel servetinin 10 milyar dolara yakın olduğu iddia edildi.