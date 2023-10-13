Jada Pinkett Smith'ten Will Smith itirafı: 7 yıldır ayrı yaşıyoruz

Yayınlanma: 13.10.2023 - 07:00

Güncelleme: 13.10.2023 - 07:00

Geçtiğimiz yıl Oscar'a tokat skandalıyla damga vuran Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith, NBC'ye konuştu.

Daha önce açık ilişki yaşadıklarını açıklayan ünlü isim, 2016 yılından beri ayrı yaşadıklarını söyledi.

AYRI HAYATLAR YAŞIYORLAR

Yedi yıldır tamamen ayrı hayatları olduğunu ancak şimdiye kadar bunu kamuoyuna açıklamaya hazır hissetmediklerini dile getiren Smith, evliliklerini yürütmeye çalışmaktan yorulduklarını belirtti.

Ayrı olmalarına rağmen boşanmayı düşünmediklerini ifade eden ünlü isim, "Sanırım ikimiz de hala diğer kişinin nasıl olması gerektiğine dair fantezilerimize takılıp kalmıştık" dedi.



"ASLA BOŞANMAYACAĞIZ' DEMİŞTİK"

Jada Pinkett Smith, sözlerine "Asla boşanmayacağımıza dair söz vermiştim. Ne olursa olsun üstesinden gelecektik. Bu sözümden dönmem mümkün olmadı" diye devam etti.

"JADA GELENEKSEL EVLİLİĞE İNANMADI"

Öte yandan Will Smith, geçtiğimiz yıllarda Jada Pinkett'le evliliğinin tek eşli olarak başladığını ancak zamanla değiştiğini itiraf ederek şunları söylemişti:



"Jada hiçbir zaman geleneksel evliliğe inanmadı. Jada'nın geleneksel olmayan ilişkiler yaşayan aile üyeleri vardı. Yani benden çok farklı bir şekilde yetiştirilmişti. Mükemmel ilişkinin ne olduğuna dair bitmek bilmeyen tartışmalar yaptık. Ve ilişkimizin büyük bir bölümünde tek eşliliği tek mükemmel ilişki biçimi olarak düşünmeden tercih ettik."

Smith çiftinin 25 yaşında Jaden adında bir oğulları ve 22 yaşında Willow adında bir kızları var. Will Smith'in önceki eşinde bir de 30 yaşında Trey adında bir oğlu bulunuyor.



"KARIMIN ADINI AĞZINA ALMA"

Ayrıca 2022'de Oscar'a tokat skandalıyla damga vuran Will Smith, Chris Rock'ın eşi Jada Pinkett Smith'in Alopesi hastalığı nedeniyle saçlarını kazıtmasıyla ilgili "Jada seni seviyorum, 'G.I. Jane 2'yi sabırsızlıkla bekliyorum" şakasına sinirlenmişti.

Ardından sahneye çıkıp Rock'a tokat atan Will Smith, "Karımın adını ağzına alma!" demişti. Törene damga vuran tokat skandalı günlerce konuşulurken Will Smith, 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men edilmişti.