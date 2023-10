Jada Pinkett Smith "Oscar tokadı" sonrası Will Smith'e söylediği ilk sözleri açıkladı

Yayınlanma: 12.10.2023 - 13:09

Güncelleme: 12.10.2023 - 13:25

Oyuncu eşi Will Smith'in, 2022 yılında saçları hakkında espri yapan Oscar sunucusu Chris Rock'a tokat attığı Jada Pinkett Smith, uzun bir süre sonra skandal olayla alakalı konuştu. Olay anını anlatan Smith, eşine söylediği ilk sözleri de paylaştı. Oscar'a damga vuran tokat skandalının ana kahramanlarından biri olan Jada Pinkett Smith, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

"BUNUN BİR SKEÇ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

People'a konuşan ünlü isim, olayın ilk başta gerçek olmadığını düşündüğünü "Bu bir skeç' diye düşündüm" sözleriyle ifade etti. 52 yaşındaki Smith, sözlerine; "Will'in ona vurmasının imkânı yok' diye düşünüyordum. Will sandalyesine doğru yürümeye başlayana kadar bunun bir skeç olmadığını bile fark edemedim" diye devam etti. Jada Pinkett Smith, gösteriden sonra yalnız kaldıklarında eşi Will Smith'e söylediği ilk sözlerin "İyi misin?" olduğunu belirtti.

"CHRIS YANIMA GELİP ÖZÜR DİLEMEYE ÇALIŞTI"

Olaydan hemen sonra Chris Rock'ın yanına geldiğini anlatan Smith, “Chris sahnenin sonuna geldi ve benden özür dilemeye çalıştı. 'Sana zarar vermek istemedim' dedi. 'Bunu şimdi konuşamam Chris' dedim" ifadelerini kullandı.

"UMARIM BARIŞ SAĞLANIR"

Oscar'daki skandaldan bu yana Chris Rock'la konuşmadığını anlatan Smith, "Umarım bu konudaki tüm yanlış anlaşılmalar giderilir ve barış sağlanır" dedi.

NE OLMUŞTU?

94. Oscar Ödülleri'ne, komedyen Chris Rock'ın yaptığı bir şakaya Jada Pinkett Smith’in eşi Will Smith'in verdiği tepki damgasını vurmuştu. Jada Pinkett Smith'in alopesi nedeniyle saçlarını kazıtmasını, Demi Moore'un G.I. Jane filmindeki imajına benzeten Chris Rock, "Jada, seni seviyorum, G.I. Jane 2 filmini görmek için sabırsızlanıyorum” demişti. Bu şakaya salondakiler ve eşi Will Smith gülerken Jada Pinkett Smith gözlerini devirmiş, memnuniyetsizliğini ifade etmişti. Eşinin şakadan hoşlanmadığını gören Will Smith de sahneye çıkarak Chris Rock'ı tokatlamıştı. Sonrasında yerine oturduğunda da Rock'ı “eşinin adını ağzına almaması” yönünde uyarmıştı. Büyük skandal, haftalarca konuşulmuş, Will Smith, Oscar törenlerinden men edilmişti.