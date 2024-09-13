Yayınlanma: 13.09.2024 - 19:26

Güncelleme: 13.09.2024 - 19:26

Jahrein adıyla bilinen Ahmet Sonuç'un yaşamı merak edildi. İnternet yayıncısı olan Ahmet Sonuç'un neden gözaltına alındığı araştırılıyor. Peki, Jahrein tutuklandı mı, mesleği ne? Jahrein kim, kaç yaşında, nereli? Jahrein'in gerçek adı ne? İşte ayrıntılar...

JAHREIN KİMDİR?

Jahrein adıyla bilinen Ahmet Sonuç 29 Kasım 1988'de doğdu.

Jahrein, internet yayıncılığına 2011 yılında Justin.tv'de başladı ve yayın platformunun 2013'teki kapanışına kadar devam etti. Daha sonra aynı platformun devamı niteliğinde olan Twitch'te yayıncılığa devam etti. 2021'de Twitch Bit skandalının ortaya çıkmasına yardımcı oldu ve "Temiz Twitch" hareketine katıldı. Skandalla ilgili aksiyon alınmaması üzerine, Twitch'e tepki olarak bir süre YouTube'da ve ardından Nimo TV'de yayınlarına devam etti. Ağustos 2022'de Twitch'e geri döneceğini açıkladı. 2024'te yeni yayın platformu olan Kick'e geçti. Ayrıca 2012'den beri YouTube'da oyun videoları paylaşıyor.

Jahrein, oyunculuk ve yayıncılık kariyeri dışında, siyasi konularda yaptığı yorumlarla tanınıyor. 2023 Türkiye genel seçimlerinde bağımsız milletvekili adayı olacağını açıkladı, 2022'de vazgeçti. Mayıs 2021'deki yayınında dönemin ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk aldı. Haziran 2021'de Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı konuk aldı. Daha sonrasında resmî bir siyasi parti kuracağını açıkladı, ancak vazgeçti. Jahrein, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sera Kadıgil ve daha önce konuk aldığı Kılıçdaroğlu ile sosyal medya üzerinden tartıştı ve davalık oldu.

JAHREIN EVLİ Mİ?

Türkiye'ye dönüşünden sonra, 5 Ekim 2019 tarihinde Selin Sonuç ile evlendi ve bu evlilikten 17 Mart 2023 tarihinde Bora Emir ismini taşıyan bir erkek çocuk sahibi oldu.

KILIÇDAROĞLU JAHREIN'E NEDEN DAVA AÇTI?

14 Temmuz 2023 tarihinde, Kemal Kılıçdaroğlu, Jahrein'e kendisine yönelik hakaret suçlamalarıyla ilgili olarak 200 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Ayrıca, 14 Eylül 2023 tarihinde, bir başka manevi tazminat davası daha açarak bu sefer 300 bin liralık tazminat talebinde bulundu. Toplam 500 bin liralık manevi tazminat davası süreci devam ediyor. Bu davalar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jahrein hakkında 'Kamu Görevlisine Hakaret' suçundan iddianame düzenledi.

JAHREIN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, Jahrein’in tutuklandığını açıkladı.

Değirmenci şu ifadeleri kullandı:

"X sohbet odalarında kız çocuklarına yönelik ahlaksız ifadeler kullanan Rockerpuck_Evil kullanıcı isimli Pungent 666 rumuzlu (Ertürk Kösen) ve Jahrein rumuzlu kullanıcı ( Ahmet Sonuç) CMK'nın 100. ve devamı maddeleri gereği çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verildiği bildirildi."