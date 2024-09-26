Jahrein'den Elçin Sangu hakkında suç duyurusu
Müstehcenlik suçlamasıyla tutuklanan "Jahrein" lakaplı sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç, oyuncu Elçin Sangu hakkında "hakaret" iddiasıyla şikâyetçi oldu.
Sosyal medyada Jahrein ismi ile bilinen Ahmet Sonuç, ile ''Pungent 666' kullanıcı isimli Ertürk Kösen, 'İncel Sohbet Odası'ndaki canlı yayında yaptıkları konuşmalar gerekçesiyle 13 Eylül'de çıkarıldığı mahkemece "müstehcenlik" suçundan tutuklanarak cezaevinde gönderildi.
Jahrein, İncel Sohbet Odası başlığıyla bir sosyal medya platformu üzerinden yaptığı yayında "Hanımın kardeşi neyim oluyor l*n? neyim oluyor l*n o benim? Kayinço mu oluyor? Baldız mı? Baldız olsa çoktan s**miştim" ifadelerini kullanmıştı. Yayında, 'Rockerpuck_Evil' ve 'Pungent 666' kullanıcı isimli kişi de vardı.
Müstehcenlik suçlamasıyla tutuklanan Jahrein'in, sosyal medyadan tartıştığı oyuncu Elçin Sangu hakkında kendisine 'çomar' dediği gerekçesiyle şikayetçi olduğu ortaya çıktı.
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