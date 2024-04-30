Yayınlanma: 30.04.2024 - 10:20

Güncelleme: 30.04.2024 - 10:20

Özellikle sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tanınan Jake Paul son olarak efsane boksör Mike Tyson ile dövüşecek. Peki, Jake Paul kimdir? Jake Paul kaç yaşında, nereli?

JAKE PAUL KİMDİR?

Jake Paul, Pamela Ann Stepnick (evlilik öncesi soyadı Meredith) ve emlakçı Gregory Allan Paul'un oğlu olarak 17 Ocak 1997'de Cleveland, Ohio'da doğdu ve Westlake, Ohio'da çocukluğunu geçirdi. Paul, kendisi gibi İnternet ünlüsü Logan Paul’un kardeşidir. 2013 yılında Vine adlı uygulamaya videolarını yüklemeye başlayan Paul, uygulamanın kapatılmasına kadar geçen sürede 5.3 milyon takipçi elde etti.

2015 yılında Disney Channel komedi dizisi Bizaardvark'da rol almaya başladı, ancak dizinin ikinci sezonun çekimlerinin gerçekleştirildiği 2017 yılında Disney Channel, Paul ile anlaştıklarını ve Paul'un dizinin ikinci sezonunda yer almayacağını açıkladı.

Aynı sene içerisinde Paul, Team 10 adı verilen bir influencer ajansı kurdu[9] ve YouTube'a Billboard Hot 100 listesinde 91. sıraya çıkacak "It's Everyday Bro" single'ını yükledi. Single, medyada genişçe yer buldu; şarkı büyük ölçüde olumsuz eleştiriler aldı ve en çok beğenilmeme alan YouTube videolarından biri unvanına sahip oldu. İlerleyen yıllardaki YouTube kariyeri boyunca Paul'un gerçekleştirdiği eylemler çeşitli tartışmalara neden oldu.