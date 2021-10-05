James Bond, tarihinin açılış rekorunu kırdı

05 Ekim 2021 Salı, 10:40

60 yıllık '007 James Bond'un yeni filmi 'Ölmek İçin Zaman Yok', yaklaşık iki yıllık gecikmenin ardından geçtiğimiz cuma günü gösterime girdi.

'Ölmek İçin zaman Yok', İngiltere'de 6.2 milyon dolarlık açılış yaptı.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; diğer ülkelerdeki açılışlarla birlikte filmin ilk 3 gün hasılatı 119.100.000 dolar oldu. Böylelikle filmin 250 milyon dolarlık masrafının yarısı 3 gün içinde karşılanmış oldu.

Daniel Craig'in son '007 James Bond' filmi olan 'Ölmek İçin Zaman Yok', 1962'de 'Dr. No' ile başlayan serinin diğer 24 film arasında açılış rekoru kırdı.

Filmin Türkiye açılışı ise 60 bin 455 kişiyle olurken 1.763.625 TL hasılat elde etti.

'Ölmek İçin Zaman Yok', dünya genelinde büyük ilgi görüp gişe listelerinin ilk sırasında yer alsa da Türkiye'de 'Âkif'in gerisinde kaldı. Mehmet Âkif Ersoy'un İstiklâl Marşı'nı yazma sürecini beyazperdeye aktaran 'Âkif', hafta sonunda 60 bin 716 kişi tarafından izlendi. Fikret Kuşkan, Yavuz Bingöl Mine Çayıroğlu ve Ruhi Sarı'nın başrollerini paylaştığı 'Âkif'in izleyici sayısı 238 bin 306'ya ulaştı.

Cary Joji Fukunaga'nın yönettiği; Rami Malek, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Léa Seydoux ve Ben Whishaw'ın başrollerini paylaştığı 'Ölmek İçin Zaman Yok'un, pandemi şartlarına rağmen en çok gelir sağlanan '007 James Bond' filmi olacağı öngörülüyor.

Daniel Craig'in '007 James Bond' filmlerinin bütçe ve hasılatları:

Skyfall (2012)

Bütçe: 200.000.000 dolar

Açılış: 88.364.714 dolar

Toplam: 1.032.863.000 dolar

Spectre (2015)

Bütçe: 250.000.000 dolar

Açılış: 70.403.148 dolar

Toplam: 880.700.000 dolar

Quantum of Solace (2008)

Bütçe: 230.000.000 dolar

Açılış: 67.528.882 dolar

Toplam: 586.090.727 dolar

Casino Royale (2006)

Bütçe: 150.000.000 dolar

Açılış: 40.833.156 dolar

Toplam: 593.800.000 dolar