Warner Bros. Andy Serkis'in yönettiği yakında vizyona girecek olan "Yüzüklerin Efendisi : Gollum'un Peşinde" filminin oyuncu kadrosundan birkaç ismi açıkladı. Jamie Dornan da orijinal romanda Aragorn olduğu ortaya çıkan Strider rolünü canlandıracak. Peki, Jamie Dornan kimdir? Jamie Dornan hangi yapımlarda rol aldı? Jamie Dornan Aragorn'u mu canlandıracak?

JAMIE DORNAN KİMDİR?

James Peter Maxwell Dornan, 1 Mayıs 1982'de Kuzey İrlanda, County Down Holywood'da doğdu ve Belfast'ın banliyölerinde büyüdü. Annesi Lorna, 16 yaşındayken pankreas kanserinden öldü. Belfast Methodist Koleji'nde yatılı olarak okudu. Okulda, Dul Twankey'i canlandırdığı bir Noel pandomiminde yer aldı ve bu ona ilk tiyatro ödülünü kazandırdı.

JAMI DORNAN'IN HAYATI VE KARİYERİ

Üniversiteden ayrıldıktan sonra, Dornan 2001 yılında Channel 4'ün Model Behaviour adlı reality şovuna katıldı. Dornan modellik kariyerine devam etmek konusunda istekli değildi, ancak kız kardeşleri tarafından ikna edildi. 2003 yılında Malin Åkerman ile birlikte Abercrombie & Fitch için modellik yaptı. Daha sonra Aquascutum, Hugo Boss ve Armani için modellik yaptı.

Dornan'ın bir filmdeki ilk oyunculuk rolü, Sofia Coppola'nın yönettiği Marie Antoinette (2006) filminde Kont Axel Fersen rolüydü. Dornan'ın çıkış yaptığı rol, Kuzey İrlanda drama dizisi The Fall'da Gillian Anderson ile birlikte rol aldığı, Belfast'ı terörize eden seri katil Paul Spector rolüydü. 2016 yılında Dornan, Netflix'in savaş filmi Jadotville Kuşatması'nda Jadotville Kuşatması sırasında İrlanda BM gücünü yöneten Komutan Pat Quinlan rolünde oynadı.