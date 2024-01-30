Jamie Dornan'dan Grinin Elli Tonu itirafı: 'Bir süre saklandım'

Yayınlanma: 30.01.2024 - 11:15

Güncelleme: 30.01.2024 - 11:15

"Belfast" ve "The Fall" gibi başarılı yapımlarla tanınan Jamie Dornan, Grinin Elli Tonu'nda başrol oynadıktan sonra kendisiyle alay edilmesinden kaçmak için saklandığını itiraf etti.



BBC Radio 4'da yayımlanan Desert Island Discs programına konuk olan ünlü isim, "Sanırım saklandım. The Fall'la aldığım olumlu eleştirilerin arkasından kariyerimi neredeyse alay konusu olacak kadar değiştiren bir roldü" dedi.



"EŞİMLE BİRLİKTE SAKLANDIK"

Dornan, eşi Amelia'yla birlikte filmin yönetmeni Sam Taylor-Johnson'ın kır evine gittiklerini "Evlerini bize açtılar, bir süre orada saklandık ve kendimizi dünyadan biraz soyutladık" sözleriyle aktardı.

Ardından serinin ikinci ve üçüncü filminde de rol alan Dornan, "Film o kadar çok para kazandı ki bir gecede iki ya da üç film için yeşil ışık yakıldı. Bu garip bir şeydi çünkü o zaman alay konusu olduğunuzu hissediyorsunuz ve daha da lanetleneceğinizi bile bile sözleşmeli olarak iki tane daha film yapıyorsunuz" dedi.

BÜYÜK BİR TİCARİ BAŞARI YAKALADI

Grinin Elli Tonu filmi, uyarlandığı roman gibi Anastasia Ana Steele (Dakota Johnson) ve esrarengiz iş adamı Christian Grey (Jamie Dornan) arasındaki sadomazoşist ilişkiyi anlatıyordu.

Film dünya çapında gişede 500 milyon dolardan fazla hasılat elde ederek büyük bir ticari başarı yakalamasına rağmen eleştirmenlerce yerden yere vurulmuştu.

Öte yandan Jamie Dornan, geçtiğimiz yıllarda tüm eleştirilere rağmen Grinin Elli Tonu serisinde rol almaktan pişman olmadığını açıklamıştı.



Ünlü oyuncu "Kariyerimde attığım her adım, oynadığım tüm bu filmler, bunları bu seri sayesinde yapabildim" demişti.