Yayınlanma: 29.01.2024 - 22:16

Güncelleme: 29.01.2024 - 22:16

Kızıl Goncalar dizisi FOX ekranlarında yayımlanmaya başladığı günden beri dikkatleri üzerine çekiyor. Kızıl Goncalar dizisinde Özgü Namal'ın canlandırdığı Meryem Tezel karakterinin kızı olarak ekranlardaki yerini alan Mina Demirtaş'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş kim, kaç yaşında, nereli? Mina Demirtaş hangi dizi ve filmlerde oynadı?

MİNA DEMİRTAŞ KİM?

Mina Demirtaş, 2005 yılı İstanbul doğumlu oyuncu. 2021 yılında "Akif" filmi ile oyunculuk kariyeri başladı. 2022 yılında "Kabahat" filminde başrolü oynadı. 2023 yılında "Kızıl Goncalar"da rol almaya başladı.

MİNA DEMİRTAŞ HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Akif

Kabahat

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