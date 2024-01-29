TV yayın akışı 29 Ocak Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 29 Ocak Pazartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 29 Ocak Pazartesi TV rehberi...
Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 29 Ocak Pazartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 İnanılmaz Örümcek Adam 2
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kızıl Goncalar
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20.00 Hababam Sınıfı Tatilde
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Ömer
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Safir
TRT1 Yayın Akışı
06:25 Benim Adım Melek
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Kod Adı Kırlangıç
14:45 Diriliş Ertuğrul
17:45 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
SHOW TV Yayın Akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20.00 Hababam Sınıfı Tatilde
22:15 Tarzan Rıfkı
ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Safir
FOX (NOW TV) Yayın Akışı
08:00 Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Kopuk
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
23:45 Kopuk
Kanal D Yayın Akışı
06:45 Güneşi Beklerken
09.00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 İnanılmaz Örümcek Adam 2
22:45 İnanılmaz Örümcek Adam 2
STAR TV Yayın Akışı
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Ömer
20:00 Ömer
TV8 Yayın Akışı
06:00 Aşka Düşman
07:15 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
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