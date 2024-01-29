TV yayın akışı 29 Ocak Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Yayınlanma: 29.01.2024 - 09:26

Güncelleme: 29.01.2024 - 09:26

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 29 Ocak Pazartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 İnanılmaz Örümcek Adam 2

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kızıl Goncalar

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20.00 Hababam Sınıfı Tatilde

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Ömer

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Safir

TRT1 Yayın Akışı

06:25 Benim Adım Melek

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Kod Adı Kırlangıç

14:45 Diriliş Ertuğrul

17:45 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

SHOW TV Yayın Akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20.00 Hababam Sınıfı Tatilde

22:15 Tarzan Rıfkı

ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Safir

FOX (NOW TV) Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Kopuk

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

23:45 Kopuk

Kanal D Yayın Akışı

06:45 Güneşi Beklerken

09.00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 İnanılmaz Örümcek Adam 2

22:45 İnanılmaz Örümcek Adam 2

STAR TV Yayın Akışı

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Ömer

20:00 Ömer

TV8 Yayın Akışı

06:00 Aşka Düşman

07:15 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024