ID Danışmanlık şirketinin sahibi Ayşe Barım'a yurt dışına çıkışı yasağı

Yayınlanma: 13.01.2025 - 11:55

Güncelleme: 13.01.2025 - 12:30

Sosyal medyada bazı ünlü isimler tarafından yapılan paylaşımlarda 'dizi sektöründeki tekelleşme' iddialarında adı sıkça geçen ID Danışmanlık Ltd. Şti'nin kurucusu ve sahibi Ayşe Barım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞI YASAKLANDI

Sosyal medya ve haber sitelerindeki paylaşımları ihbar kabul eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için başlatılan soruşturma kapsamında, Ayşe Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükmü uygulandı.