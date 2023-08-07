Jango Edwards kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü palyaço Jango Edwards öldü mü, neden öldü?

Yayınlanma: 07.08.2023 - 12:53

Güncelleme: 07.08.2023 - 12:55

Jango Edwards hakkında çıkan haberler sonrası ünlü palyonça gündemde yerini aldı. Jango Edwards'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Jango Edwards kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü palyaço Jango Edwards öldü mü? Jango Edwards neden öldü? İşte, Jango Edwards'in hayatı...

JANGO EDWARDS KİMDİR?

Jango Edwards, 1950 Detroit'te doğdu. Kariyerinin büyük bölümü Barcelona'da geçirdi. 2009'da şehre yerleşen komedyen burada bir palyaço okulu açmıştı. Edwards ayrıca dünyanın dört bir yanında turlara çıktı.

JANGO EDWARDS ÖLDÜ MÜ?

Barcelona'ya giden herkesin tanıdığı Amerikalı palyaço ve komedyen Jango Edwards, 73 yaşında öldü. Acı haberi Barcelona Belediye Başkanı Jaume Collboni sosyal medyadan duyurdu.

JANGO EDWARDS NEDEN ÖLDÜ?

Jango Edwards, geçen yıl TV3 kanalına ölümcül bir kanser türüne yakalandığını açıklamış ve "Bu benim hayattaki son yılım, ölüyorum. Kanserim, bu yüzden bu haldeyim. Ama umurumda değil çünkü ölüm kaçınılmaz" demişti.