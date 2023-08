Yayınlanma: 05.08.2023 - 10:52

Güncelleme: 05.08.2023 - 11:07

Breaking Bad ve Better Call Saul dizilerinde oynadığı rollerle ünlenen Mark Margolis ile ilgili aramalar hız kazandı. Peki, Mark Margolis kimdir, kaç yaşında, nereli? Mark Margolis öldü mü? Mark Margolis'in hastalığı neydi? İşte, Mark Margolis'in hayatı hakkında detaylar...

MARK MARGOLİS KİMDİR?

Mark Margolis, 1939 yılında dünyaya geldi.20 yaşında oyunculuğa başladı. 3 Haziran 1962 yılında kendisi gibi oyuncu olan Jacqueline Margolis ile evlenen oyuncunun 1966 doğumlu oğlu Morgan H. Margolis de oyunculuk yaptı. Yaralı Yüz filmindeki Alberto, Breaking Bad ile Better Call Saul dizilerindeki Héctor "Tio" Salamanca rolleri ile tanındı.

MARK MARGOLİS'İN FİLMOGRAFİSİ

1976 The Opening of Misty Beethoven Unhappy man

1979 Going in Style Prison Guard

1980 Dressed to Kill Patient

1983 Eddie Macon's RunBartender

1993 Yaralı Yüz Alberto The Shadow

1984 The Cotton Club Charlie Workman

1985-1989 The Equalizer Jimmy

1987 The Bedroom Window Man in Phone Booth

1987 The Secret of My Succe$s Maintenance Man

1989 Glory 10th Connecticut Soldier

1990 Star Trek: The Next Generation Dr. Nel Apgar

1990 Delta Force 2: The Colombian Connection Gen. Olmedo

1990 Tales from the Darkside: The Movie Gage

1991 The Pit and the Pendulum Mendoza

1992 1492: Conquest of Paradise Francisco de Bobadilla

1993 Bad Girl The Bartender Madonna video klibi

1994 Ace Ventura: Pet Detective Mr. Shickadance

1994 Squanto: A Warrior's Tale Captain Thomas Hunt

1996 Shot Andy Warhol Louis Solanas

1996 The Pallbearer Philip DeMarco

1997 Absolute PowerRed Brandsford

1997 Trouble on the CornerMr. Borofsky

1998 Side Streets Bartender

1998 Sol Robeson

1998–2003 Oz Antonio Nappa

1999 Mickey Blue EyesGene Morgansen

1999 Flawless Vinnie

1999 Jakob the LiarFajngold

1999 The Thomas Crown Affair Heinrich Knutzhorn

1999 End of Days Pope

2000 Fast Food, Fast Women Graham

2000 Dinner Rush Fitzgerald

2000 Requiem for a Dream Mr. Rabinowitz

2001 Hardball Fink

2001 The Tailor of Panama Rafi Domingo

2001 Boss of Bosses Joe Armone

2001 Hannibal Perfume Expert

2002 Infested Father Morning

2003 Daredevil Fallon

2004 House of D Mr. Pappass

2005 Stay Business Man

2005 Headspace Boris Pavlovsky

2006 The Fountain Father Avila

2007 Gone Baby Gone Leon Trett

2008 Defiance Jewish Elder

2009–2011 Breaking Bad Héctor "Tio" Salamanca

2010 Black Swan Mr. Fithian

2011 Blue Bloods Whitey Brennan

2011 One Fall Walter Grigg Sr.

2011 Mildred Pierce Mr. Chris

2011 The Good Wife Father Jim

2011 The Courier Stitch

2011–2012 Person of Interest Gianni Morretti

2012 American Horror Story: Asylum Sam Goodman

2012 Stand Up Guys Claphands

2013 Beneath Mr. Parks

2014 Noah Magog

2015 Constantine Felix Faust

2015 Nasty Baby Richard

2015 Gotham Paul Cicero

2015 Elementary Abraham Misraki

2015 12 Monkeys Mr. Werner

2015 The Abandoned Jim

2015 Benders Paul's Grandfather

2015 The Affair Noah's Father

2016 Better Call Saul Héctor "Tio" Salamanca

2016 My Big Fat Greek Wedding 2 Panos

MARK MARGOLİS ÖLDÜ MÜ?

Margolis, 3 Ağustos 2023'te New York'ta ki Mount Sinai Hastanesi'nde 83 yaşında öldü. Ölüm sebebine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.