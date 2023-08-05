Mark Margolis kimdir, kaç yaşında, nereli? Mark Margolis öldü mü? Mark Margolis'in hastalığı neydi?

Breaking Bad dizisinin yıldızı Mark Margolis ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bir döneme damgasını vuran dizide Hector Salamanca karakteri ile hafızalarda silinmez bir iz bırakan ünlü oyuncunun hayatı merak konusu oldu. Peki, Mark Margolis kimdir, kaç yaşında, nereli? Mark Margolis öldü mü? Mark Margolis'in hastalığı neydi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.08.2023 - 10:52
Mark Margolis kimdir, kaç yaşında, nereli? Mark Margolis öldü mü? Mark Margolis'in hastalığı neydi?
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Breaking Bad ve Better Call Saul dizilerinde oynadığı rollerle ünlenen Mark Margolis ile ilgili aramalar hız kazandı. Peki, Mark Margolis kimdir, kaç yaşında, nereli? Mark Margolis öldü mü? Mark Margolis'in hastalığı neydi? İşte, Mark Margolis'in hayatı hakkında detaylar...

MARK MARGOLİS KİMDİR?

Mark Margolis, 1939 yılında dünyaya geldi.20 yaşında oyunculuğa başladı. 3 Haziran 1962 yılında kendisi gibi oyuncu olan Jacqueline Margolis ile evlenen oyuncunun 1966 doğumlu oğlu Morgan H. Margolis de oyunculuk yaptı. Yaralı Yüz filmindeki Alberto, Breaking Bad ile Better Call Saul dizilerindeki Héctor "Tio" Salamanca rolleri ile tanındı. 

MARK MARGOLİS'İN FİLMOGRAFİSİ

1976  The Opening of Misty Beethoven Unhappy man

1979  Going in Style Prison Guard

1980  Dressed to Kill Patient

1983  Eddie Macon's RunBartender

1993  Yaralı Yüz Alberto The Shadow

1984  The Cotton Club Charlie Workman

1985-1989  The Equalizer Jimmy

1987  The Bedroom Window Man in Phone Booth

1987  The Secret of My Succe$s Maintenance Man

1989  Glory 10th Connecticut Soldier

1990  Star Trek: The Next Generation Dr. Nel Apgar

1990  Delta Force 2: The Colombian Connection Gen. Olmedo

1990  Tales from the Darkside: The Movie Gage

1991  The Pit and the Pendulum Mendoza

1992  1492: Conquest of Paradise Francisco de Bobadilla

1993 Bad Girl The Bartender Madonna video klibi

1994  Ace Ventura: Pet Detective Mr. Shickadance

1994  Squanto: A Warrior's Tale Captain Thomas Hunt

1996  Shot Andy Warhol Louis Solanas

1996  The Pallbearer Philip DeMarco

1997  Absolute PowerRed Brandsford

1997  Trouble on the CornerMr. Borofsky

1998  Side Streets Bartender

1998  Sol Robeson

1998–2003  Oz Antonio Nappa

1999  Mickey Blue EyesGene Morgansen

1999  Flawless Vinnie

1999  Jakob the LiarFajngold

1999  The Thomas Crown Affair Heinrich Knutzhorn

1999  End of Days Pope

2000  Fast Food, Fast Women Graham

2000  Dinner Rush Fitzgerald

2000  Requiem for a Dream Mr. Rabinowitz

2001  Hardball Fink

2001  The Tailor of Panama Rafi Domingo

2001  Boss of Bosses Joe Armone

2001  Hannibal Perfume Expert

2002  Infested Father Morning

2003  Daredevil Fallon

2004  House of D Mr. Pappass

2005  Stay Business Man

2005   Headspace Boris Pavlovsky

2006  The Fountain Father Avila

2007  Gone Baby Gone Leon Trett

2008  Defiance Jewish Elder

2009–2011  Breaking Bad Héctor "Tio" Salamanca

2010  Black Swan Mr. Fithian

2011  Blue Bloods Whitey Brennan

2011  One Fall Walter Grigg Sr.

2011  Mildred Pierce Mr. Chris

2011  The Good Wife Father Jim

2011  The Courier Stitch

2011–2012  Person of Interest Gianni Morretti

2012   American Horror Story: Asylum Sam Goodman

2012   Stand Up Guys Claphands

2013  Beneath Mr. Parks

2014  Noah Magog

2015  Constantine Felix Faust

2015   Nasty Baby Richard

2015   Gotham Paul Cicero

2015   Elementary Abraham Misraki

2015   12 Monkeys Mr. Werner

2015   The Abandoned Jim

2015   Benders Paul's Grandfather

2015  The Affair Noah's Father

2016  Better Call Saul Héctor "Tio" Salamanca

2016   My Big Fat Greek Wedding 2 Panos

MARK MARGOLİS ÖLDÜ MÜ?

Margolis, 3 Ağustos 2023'te New York'ta ki Mount Sinai Hastanesi'nde 83 yaşında öldü. Ölüm sebebine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.


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