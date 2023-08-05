Mark Margolis kimdir, kaç yaşında, nereli? Mark Margolis öldü mü? Mark Margolis'in hastalığı neydi?
Breaking Bad dizisinin yıldızı Mark Margolis ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bir döneme damgasını vuran dizide Hector Salamanca karakteri ile hafızalarda silinmez bir iz bırakan ünlü oyuncunun hayatı merak konusu oldu. Peki, Mark Margolis kimdir, kaç yaşında, nereli? Mark Margolis öldü mü? Mark Margolis'in hastalığı neydi?
Breaking Bad ve Better Call Saul dizilerinde oynadığı rollerle ünlenen Mark Margolis ile ilgili aramalar hız kazandı. Peki, Mark Margolis kimdir, kaç yaşında, nereli? Mark Margolis öldü mü? Mark Margolis'in hastalığı neydi? İşte, Mark Margolis'in hayatı hakkında detaylar...
MARK MARGOLİS KİMDİR?
Mark Margolis, 1939 yılında dünyaya geldi.20 yaşında oyunculuğa başladı. 3 Haziran 1962 yılında kendisi gibi oyuncu olan Jacqueline Margolis ile evlenen oyuncunun 1966 doğumlu oğlu Morgan H. Margolis de oyunculuk yaptı. Yaralı Yüz filmindeki Alberto, Breaking Bad ile Better Call Saul dizilerindeki Héctor "Tio" Salamanca rolleri ile tanındı.
MARK MARGOLİS'İN FİLMOGRAFİSİ
1976 The Opening of Misty Beethoven Unhappy man
1979 Going in Style Prison Guard
1980 Dressed to Kill Patient
1983 Eddie Macon's RunBartender
1993 Yaralı Yüz Alberto The Shadow
1984 The Cotton Club Charlie Workman
1985-1989 The Equalizer Jimmy
1987 The Bedroom Window Man in Phone Booth
1987 The Secret of My Succe$s Maintenance Man
1989 Glory 10th Connecticut Soldier
1990 Star Trek: The Next Generation Dr. Nel Apgar
1990 Delta Force 2: The Colombian Connection Gen. Olmedo
1990 Tales from the Darkside: The Movie Gage
1991 The Pit and the Pendulum Mendoza
1992 1492: Conquest of Paradise Francisco de Bobadilla
1993 Bad Girl The Bartender Madonna video klibi
1994 Ace Ventura: Pet Detective Mr. Shickadance
1994 Squanto: A Warrior's Tale Captain Thomas Hunt
1996 Shot Andy Warhol Louis Solanas
1996 The Pallbearer Philip DeMarco
1997 Absolute PowerRed Brandsford
1997 Trouble on the CornerMr. Borofsky
1998 Side Streets Bartender
1998 Sol Robeson
1998–2003 Oz Antonio Nappa
1999 Mickey Blue EyesGene Morgansen
1999 Flawless Vinnie
1999 Jakob the LiarFajngold
1999 The Thomas Crown Affair Heinrich Knutzhorn
1999 End of Days Pope
2000 Fast Food, Fast Women Graham
2000 Dinner Rush Fitzgerald
2000 Requiem for a Dream Mr. Rabinowitz
2001 Hardball Fink
2001 The Tailor of Panama Rafi Domingo
2001 Boss of Bosses Joe Armone
2001 Hannibal Perfume Expert
2002 Infested Father Morning
2003 Daredevil Fallon
2004 House of D Mr. Pappass
2005 Stay Business Man
2005 Headspace Boris Pavlovsky
2006 The Fountain Father Avila
2007 Gone Baby Gone Leon Trett
2008 Defiance Jewish Elder
2009–2011 Breaking Bad Héctor "Tio" Salamanca
2010 Black Swan Mr. Fithian
2011 Blue Bloods Whitey Brennan
2011 One Fall Walter Grigg Sr.
2011 Mildred Pierce Mr. Chris
2011 The Good Wife Father Jim
2011 The Courier Stitch
2011–2012 Person of Interest Gianni Morretti
2012 American Horror Story: Asylum Sam Goodman
2012 Stand Up Guys Claphands
2013 Beneath Mr. Parks
2014 Noah Magog
2015 Constantine Felix Faust
2015 Nasty Baby Richard
2015 Gotham Paul Cicero
2015 Elementary Abraham Misraki
2015 12 Monkeys Mr. Werner
2015 The Abandoned Jim
2015 Benders Paul's Grandfather
2015 The Affair Noah's Father
2016 Better Call Saul Héctor "Tio" Salamanca
2016 My Big Fat Greek Wedding 2 Panos
MARK MARGOLİS ÖLDÜ MÜ?
Margolis, 3 Ağustos 2023'te New York'ta ki Mount Sinai Hastanesi'nde 83 yaşında öldü. Ölüm sebebine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
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