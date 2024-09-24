Japon araştırmacılar tespit etti: 'Yağ yakımını hızlandıran proteinler...'
Japon araştırmacıların, egzersiz sırasında artan ve yağ yakmayı hızlandıran protein varyantlarını tespit ettiği bildirildi.
Japan Today sitesinin haberinde, Kobe Üniversitesinden araştırmacıların diyet yapmadan kilo vermeyi sağlayacak yeni bir ilaç geliştirmenin yolunu bulmuş olabileceği belirtildi.
Araştırmacılar, egzersiz yapan kişilerin iskelet kaslarında "PGC-1a" proteininin farklı varyantlarının üretildiğine işaret ederek, farklı varyantların artışının, insanların enerji harcamasını artırdığını ve bunun da daha fazla yağ yakmalarına yardımcı olduğunu bildirdi.
İnsanlarda iskelet kasını inceleyen araştırmacılar, alternatif PGC-1a varyantlarının da egzersiz sırasında arttığını tespit etti. Bu varyantların üretiminin kişiden kişiye farklılık gösterdiği ve insanlar aynı egzersizi yaptıklarında bile kilo kaybında farklı sonuçlar elde edildiği kaydedildi.
Obezite tedavisinde genellikle iştahı bastıran ilaçlar reçete ediliyor. Son bulgularla birlikte egzersiz yapmadan yağ yakmaya yardımcı olacak yeni ilaçların bulunmasının mümkün olabileceği belirtildi.
Kobe Üniversitesinden Prof. Dr. Wataru Ogawa, araştırma sonuçlarının obeziteyle bağlantılı hastalıkların tedavisinde önemli bir gelişme olabileceğini bildirdi.
Araştırma, Avrupa bilim dergisi Molecular Metabolism'de yayımlandı.
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