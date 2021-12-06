Japon hava yolu şirketinden ilginç 'Sevgililer Günü' kampanyası

06 Aralık 2021 Pazartesi, 13:25

Japonya'da hizmet veren özel hava yolu şirketi Jetstar, Sevgililer Günü nedeniyle farklı bir kampanyaya imza attı.

Şirket, 180 yolcu kapasiteli bir Airbus A320 yolcu uçağını en fazla 6 kişilik bir gruba kiralayacağını duyurdu.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; Narita Uluslararası Havaalanı'ndan başlayıp aynı noktada sona erecek 2 saatlik uçuşta Fuji Dağı üzerinde dairesel bir tur vaat eden firma, fiyat olarak ise 1 milyon yen (yaklaşık 120 bin lira) belirledi.

2 pilot ve 1 kabin görevlisinin eşlik edeceği uçuş için 7-16 Aralık tarihleri arasında internet sitesi üzerinden başvuruları kabul edeceğini açıklayan şirket, tura katılmaya hak kazanan kişilerin ise çekilişle belirleneceğini duyurdu.

Koronavirüs salgını nedeniyle insanların uzun süredir özgürce seyahat edemediğine dikkat çeken Jetstar, "Birlikte vakit geçiremediğiniz günleri telafi etmek için neden Sevgililer Günü'nde özel uçuş yapmıyorsunuz?" sloganıyla çiftleri kampanyaya katılmaya çağırdı.