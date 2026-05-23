Cumhuriyet Gazetesi Logo
Japonların yeni fitness sırrı: Aralıklı yürüyüş tekniği nedir?

Japonların yeni fitness sırrı: Aralıklı yürüyüş tekniği nedir?

23.05.2026 20:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Japonların yeni fitness sırrı: Aralıklı yürüyüş tekniği nedir?

Sosyal medyada ve sağlık dünyasında hızla yayılan “Japon yürüyüş tekniği”, kısa süreli tempolu ve yavaş yürüyüşün dönüşümlü uygulanmasına dayanıyor. “Aralıklı yürüyüş” olarak da bilinen yöntem, kondisyonu artırması ve yağ yakımını desteklemesiyle dikkat çekiyor.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Son yıllarda özellikle Japonya’da geliştirilen egzersiz modelleri dünya genelinde büyük ilgi görüyor. Bu yöntemlerden biri olan aralıklı yürüyüş tekniği, uzun süre spor yapmaya vakti olmayan kişiler için pratik bir alternatif olarak öne çıkıyor. Basit bir mantığa dayanan bu yöntem, yürüyüş temposunun belirli aralıklarla değiştirilmesiyle uygulanıyor.

JAPON YÜRÜYÜŞ TEKNİĞİ (ARALIKLI YÜRÜYÜŞ) NEDİR?

Aralıklı yürüyüş, belirli sürelerde hızlı ve yavaş yürüyüşün dönüşümlü olarak yapılmasına dayanan bir egzersiz yöntemidir. Amaç, kalp atış hızını kontrollü şekilde yükseltip düşürerek vücudu daha verimli çalıştırmaktır.

Bu yöntem özellikle Japonya’da yaşlı nüfus üzerinde yapılan çalışmalarla popüler hale gelmiş, daha sonra dünya genelinde fitness programlarına dahil edilmiştir.

ARALIKLI YÜRÜYÜŞ NASIL YAPILIR?

Teknik oldukça basittir ve özel ekipman gerektirmez:

  • 3 dakika hızlı tempolu yürüyüş
  • 3 dakika yavaş tempo yürüyüş
  • Bu döngü 5 kez tekrarlanır (yaklaşık 30 dakika)

Hızlı yürüyüş sırasında nefesin belirgin şekilde hızlanması, ancak konuşabilecek seviyede kalması önerilir. Yavaş yürüyüş ise toparlanma süreci olarak uygulanır.

Image

ARALIKLI YÜRÜYÜŞÜN FAYDALARI

Uzmanlara göre bu yöntemin düzenli uygulanması şu etkileri sağlayabilir:

  • Kalp ve damar sağlığını destekler
  • Yağ yakımını artırabilir
  • Dayanıklılığı geliştirir
  • Metabolizmayı hızlandırır
  • Düşük sakatlık riskiyle egzersiz imkânı sunar

KİMLER İÇİN UYGUNDUR?

Aralıklı yürüyüş, spor geçmişi olmayan kişilerden ileri yaştaki bireylere kadar geniş bir kitle için uygun kabul ediliyor. Özellikle eklem problemi yaşamayan ve düzenli hareket etmek isteyen kişiler için öneriliyor.

İlgili Konular: #japonya #yürüyüş #aralıklı yürüyüş

İlgili Haberler

Tahvil nedir, nasıl alınır? Tahvil çeşitleri nelerdir ve özellikleri nelerdir?
Tahvil nedir, nasıl alınır? Tahvil çeşitleri nelerdir ve özellikleri nelerdir? Tahvilin ne olduğu ve temel unsurları araştırılıyor. Peki, Tahvil nedir, nasıl alınır? Tahvil çeşitleri nelerdir ve özellikleri nelerdir?
Yola çıkmadan önce rehber: Tatil bavulu nasıl hazırlanır?
Yola çıkmadan önce rehber: Tatil bavulu nasıl hazırlanır? Tatil planı yaparken en çok gözden kaçan adımlardan biri bavul hazırlığı oluyor. Doğru planlama ile hem fazla yükten kurtulmak hem de tatilde ihtiyaç duyulan tüm eşyaları yanınıza almak mümkün.
Yoksulluğun gizli maliyeti: Poverty premium nedir?
Yoksulluğun gizli maliyeti: Poverty premium nedir? Düşük gelirli bireylerin aynı ürün ve hizmetler için daha fazla ödeme yapmasına neden olan “poverty premium”, ekonomik eşitsizliğin en az görünür ama en etkili boyutlarından biri olarak öne çıkıyor. Peki, Poverty premium nedir, nasıl oluşur?