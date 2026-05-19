Yoksulluğun gizli maliyeti: Poverty premium nedir?

Yoksulluk çoğu zaman yalnızca gelir eksikliği üzerinden tartışılır. Ancak uzmanlara göre asıl sorun, düşük gelirli bireylerin günlük yaşamda daha yüksek maliyetlerle karşılaşmasıdır. “Poverty premium” olarak adlandırılan bu durum, aynı ürün ve hizmetlerin, gelir seviyesi düştükçe daha pahalıya mal olması anlamına gelir. Enerjiden sigortaya, krediden market alışverişine kadar birçok alanda kendini gösteren bu sistem, yoksulluğu derinleştiren görünmez bir ekonomik yük oluşturur.

POVERTY PREMİUM NEDİR?

Poverty premium, düşük gelirli bireylerin temel ihtiyaçlara erişirken daha yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalmasıdır. Bu durum doğrudan bir vergi ya da ücret değil; finansal sistemin işleyişi, tüketim alışkanlıkları ve erişim eşitsizlikleri nedeniyle ortaya çıkan yapısal bir sorundur.

Başka bir ifadeyle aynı hayatı yaşamak için bazı insanların daha fazla para harcaması anlamına gelir.

POVERTY PREMİUM NEDEN OLUŞUR?

Uzmanlara göre bu durum tek bir nedenden değil, birden fazla yapısal etkenden kaynaklanır:

1. Finansal erişim eksikliği

Banka hesabı, kredi kartı veya düşük faizli krediye erişemeyen kişiler, genellikle daha pahalı alternatiflere yönelmek zorunda kalır. Bu da uzun vadede maliyetleri artırır.

2. Peşin ödeme gücünün olmaması

Toplu alım yapamayan haneler, küçük miktarlarda ve sık alışveriş yaparak birim maliyetin yükselmesine neden olur.

3. Risk bazlı fiyatlandırma

Sigorta ve kredi sistemlerinde düşük gelirli gruplar daha “riskli” olarak değerlendirildiği için daha yüksek prim ve faiz oranlarıyla karşılaşabilir.

4. Ön ödemeli sistemler

Elektrik, su ve doğalgaz gibi hizmetlerde kullanılan ön ödemeli sayaçlar, çoğu zaman daha yüksek birim maliyet anlamına gelir.

5. Dijital eşitsizlik

İnternet erişimi olmayan veya dijital kampanyaları takip edemeyen kişiler, indirimli fiyat ve fırsatları kaçırarak daha pahalı alışveriş yapmak zorunda kalabilir.

HANGİ ALANLARDA GÖRÜLÜYOR?

Poverty premium en çok şu alanlarda kendini gösterir:

Enerji faturaları (elektrik, su, doğalgaz)

Sigorta ürünleri

Kredi ve borçlanma sistemleri

Market ve temel tüketim alışverişleri

Ulaşım ve abonelik hizmetleri

Bu alanlarda oluşan küçük fiyat farkları, zamanla ciddi bir ekonomik yük haline gelir.

GÖRÜNMEYEN AMA ETKİLİ BİR EŞİTSİZLİK

Ekonomistlere göre poverty premium’un en kritik özelliği “görünmez” olmasıdır. Çünkü çoğu insan, daha fazla ödeme yaptığını fark etmeden bu sistemin içinde kalır. Bu da yoksulluğun sadece gelir değil, aynı zamanda maliyet üreten bir döngü olduğunu gösterir.

POVERTY PREMİUM'UN SOSYAL ETKİLERİ

Uzmanlar, poverty premium’un yalnızca ekonomik değil sosyal sonuçları da olduğuna dikkat çekiyor: