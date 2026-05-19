Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yoksulluğun gizli maliyeti: Poverty premium nedir?

Yoksulluğun gizli maliyeti: Poverty premium nedir?

19.05.2026 16:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Yoksulluğun gizli maliyeti: Poverty premium nedir?

Düşük gelirli bireylerin aynı ürün ve hizmetler için daha fazla ödeme yapmasına neden olan “poverty premium”, ekonomik eşitsizliğin en az görünür ama en etkili boyutlarından biri olarak öne çıkıyor. Peki, Poverty premium nedir, nasıl oluşur?

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Yoksulluk çoğu zaman yalnızca gelir eksikliği üzerinden tartışılır. Ancak uzmanlara göre asıl sorun, düşük gelirli bireylerin günlük yaşamda daha yüksek maliyetlerle karşılaşmasıdır. “Poverty premium” olarak adlandırılan bu durum, aynı ürün ve hizmetlerin, gelir seviyesi düştükçe daha pahalıya mal olması anlamına gelir. Enerjiden sigortaya, krediden market alışverişine kadar birçok alanda kendini gösteren bu sistem, yoksulluğu derinleştiren görünmez bir ekonomik yük oluşturur.

POVERTY PREMİUM NEDİR?

Poverty premium, düşük gelirli bireylerin temel ihtiyaçlara erişirken daha yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalmasıdır. Bu durum doğrudan bir vergi ya da ücret değil; finansal sistemin işleyişi, tüketim alışkanlıkları ve erişim eşitsizlikleri nedeniyle ortaya çıkan yapısal bir sorundur.

Başka bir ifadeyle aynı hayatı yaşamak için bazı insanların daha fazla para harcaması anlamına gelir.

POVERTY PREMİUM NEDEN OLUŞUR?

Uzmanlara göre bu durum tek bir nedenden değil, birden fazla yapısal etkenden kaynaklanır:

1. Finansal erişim eksikliği

Banka hesabı, kredi kartı veya düşük faizli krediye erişemeyen kişiler, genellikle daha pahalı alternatiflere yönelmek zorunda kalır. Bu da uzun vadede maliyetleri artırır.

2. Peşin ödeme gücünün olmaması

Toplu alım yapamayan haneler, küçük miktarlarda ve sık alışveriş yaparak birim maliyetin yükselmesine neden olur.

3. Risk bazlı fiyatlandırma

Sigorta ve kredi sistemlerinde düşük gelirli gruplar daha “riskli” olarak değerlendirildiği için daha yüksek prim ve faiz oranlarıyla karşılaşabilir.

4. Ön ödemeli sistemler

Elektrik, su ve doğalgaz gibi hizmetlerde kullanılan ön ödemeli sayaçlar, çoğu zaman daha yüksek birim maliyet anlamına gelir.

5. Dijital eşitsizlik

İnternet erişimi olmayan veya dijital kampanyaları takip edemeyen kişiler, indirimli fiyat ve fırsatları kaçırarak daha pahalı alışveriş yapmak zorunda kalabilir.

Image

HANGİ ALANLARDA GÖRÜLÜYOR?

Poverty premium en çok şu alanlarda kendini gösterir:

  • Enerji faturaları (elektrik, su, doğalgaz)
  • Sigorta ürünleri
  • Kredi ve borçlanma sistemleri
  • Market ve temel tüketim alışverişleri
  • Ulaşım ve abonelik hizmetleri

Bu alanlarda oluşan küçük fiyat farkları, zamanla ciddi bir ekonomik yük haline gelir.

GÖRÜNMEYEN AMA ETKİLİ BİR EŞİTSİZLİK

Ekonomistlere göre poverty premium’un en kritik özelliği “görünmez” olmasıdır. Çünkü çoğu insan, daha fazla ödeme yaptığını fark etmeden bu sistemin içinde kalır. Bu da yoksulluğun sadece gelir değil, aynı zamanda maliyet üreten bir döngü olduğunu gösterir.

POVERTY PREMİUM'UN SOSYAL ETKİLERİ

Uzmanlar, poverty premium’un yalnızca ekonomik değil sosyal sonuçları da olduğuna dikkat çekiyor:

  • Yoksulluk döngüsünü derinleştirir
  • Tasarruf yapmayı zorlaştırır
  • Borçlanmayı artırır
  • Sosyal eşitsizliği kalıcı hale getirir
İlgili Konular: #ekonomi #Yoksulluk #Gelir eşitsizliği #Poverty premium

İlgili Haberler

Türkiye yoksullukta Avrupa birincisi: 25 milyon kişi risk altında
Türkiye yoksullukta Avrupa birincisi: 25 milyon kişi risk altında Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon kıskacında her geçen gün alım gücü eriyen Türkiye, yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altındaki nüfus oranıyla Avrupa’nın zirvesine yerleşti. Eurostat’ın yayımladığı son rapor, 25 milyonu aşkın yurttaşın maddi yoksunlukla karşı karşıya olduğunu belgelerken asgari ücretin açlık sınırının altında kalmasıyla derinleşen geçim krizini ortaya koydu.
Yaşlılar yoksulluk kıskacında: Beslenme yetersizliği hastalıklara açık hale getiriyor
Yaşlılar yoksulluk kıskacında: Beslenme yetersizliği hastalıklara açık hale getiriyor Yaşlılara Saygı Haftası’nda Cumhuriyet’e konuşan Ege Geriatri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Ülgen, “Bugün emekli maaşlarının 20 bin liranın dahi altında kaldığı bir ortamda, yaşlıların toplumsal hayata katılımı, sosyalleşmesi ve kültürel etkinliklere erişimi imkânsız hale geliyor'' ifadelerini kullandı.
Bayram sofralarında ekonomik gerçek... Düşük gelir, yüksek risk: Obezite yoksullukla artıyor
Bayram sofralarında ekonomik gerçek... Düşük gelir, yüksek risk: Obezite yoksullukla artıyor Şeker Bayramı, geleneksel olarak zengin sofralar ve tatlı ikramlarıyla kutlanırken, artan gıda fiyatlarının etkisiyle beslenme tercihleri de değişiyor. Uzmanlara göre, ekonomik nedenlerle daha ucuz ve besin değeri düşük ürünlere yönelim, özellikle bayram döneminde artan tüketimle birleşince obezite riskini ciddi biçimde artırıyor.