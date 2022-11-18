Jay-Jay Johanson, 2 konser için yeniden Türkiye'de
İsveçli şarkıcı ve söz yazarı Jay-Jay Johanson, 24 Şubat'ta Ankara'da, 25 Şubat'ta da İstanbul'da dinleyicileriyle buluşacak.
Neslinin en etkili sanatçılarından Jaje Johanson, bilinen sahne ismiyle Jay-Jay Johanson, 2 konser için yeniden Türkiye'ye geliyor.
Büyüleyici ve melankolik sesi ile dikkat çeken sanatçı, 24 Şubat 2023 Cuma gecesi Ankara'da Milyon Performance Hall'da, 25 Şubat 2023 Cumartesi gecesi ise İstanbul'da Dorock XL Fitaş Sahnesi'nde sahne alacak.
TÜRKİYE'DE GENİŞ BİR KİTLESİ VAR
1996 yılından bu yana müzik dünyasının içinde olan, verdiği konserlerle Türkiye’de de geniş kitlelere ulaşan Johanson, "Believe In Us", "So Tell the Girls That I'm Back In Town", "Mr. Fredrikson", 'On The Radio', "Time Will Show Me" gibi dillere pelesenk olmuş birbirinden başarılı şarkılara imza attı.
Sanatçı geçen yıl yayınlanan son albümü 'Rorschach Test'den şarkıların dışında, sevilen klasiklerini de seslendirecek.
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