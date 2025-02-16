Jay-Z 13 yaşında bir çocuğa cinsel istismarla suçlamıştı: Avukatlar çekildi, dava düştü!

Yayınlanma: 16.02.2025 - 16:00

Güncelleme: 16.02.2025 - 16:00

Beyoncé'nin 16 yıllık eşi Jay-Z ve şu anda seks ticareti suçlamasıyla tutuklu yargılanan rapçi Sean 'Diddy' Combs’a açılan cinsel istismar davası, davacının avukatlarının başvurusu üzerine mahkeme tarafından düşürüldü.

Gerçek adı açıklanmayan ancak mahkeme dosyasında adı Jane Doe olarak geçen kadın, Aralık 2024’te Jay-Z ve Diddy’ye karşı cinsel saldırı davası açmıştı. Jane Doe, 2000 yılında henüz 13 yaşındayken, MTV Müzik Ödülleri sonrasında gerçekleşen bir partide iki rapçi tarafından istismara uğradığını iddia etmişti.

DAVACI AVUKATLARI GERİ ADIM ATTI

Davacıyı temsil eden avukatlar, geçtiğimiz cuma günü mahkemeye başvurarak davanın reddedilmesini talep etti. Mahkeme, avukatların talebini kabul ederek davayı düşürdü.

JAY-Z: "BUGÜN BİR ZAFERDİR"

Davanın düşmesinin ardından Jay-Z, Roc Nation adlı müzik şirketinin Instagram hesabından bir açıklama yaptı. Şu sözleri dile getirdi:

"Bugün bir zaferdir. Anlamsız, uydurma ve dehşet verici iddialar reddedildi. Bu hukuk davasının hiçbir değeri yoktu ve hiçbir yere varmayacaktı. Yarattıkları kurgusal hikaye, iddiaların ciddiyeti olmasa gülünçtü. Bu deneyimi kimseye dilemem. Eşimin, çocuklarımın, sevdiklerimin ve benim yaşadığım travma asla göz ardı edilemez."

Jay-Z ayrıca, davayı açan avukatların "para gaspı yapamayacaklarını anlayınca çekip gittiklerini" öne sürdü.

"Bu 1800 kişilik avukat, Jane Doe’nun arkasına saklanarak dava açıyor ve para gaspının başarısız olacağını hemen anladıklarında, hiçbir tepki olmadan çekip gidiyorlar. Sistem başarısız oldu. Mahkeme, mağdurları koruduğu kadar masumları da en ufak bir delil olmadan suçlanmaktan korumalıdır. Gerçek, tüm mağdurlara ve haksız yere suçlananlara eşit şekilde hâkim olsun."

JAY-Z’NİN AVUKATI: "ASILSIZ BİR DAVA REDDEDİLDİ"

Jay-Z’nin avukatı Alex Spiro da davanın düşmesiyle ilgili bir açıklama yaparak şunları söyledi:

"Jay-Z’ye karşı asla açılmaması gereken asılsız dava reddedildi. Jay, iğrenç ve asılsız iddialar karşısında durarak çok az kişinin yapabileceğini yaptı. Geri adım atmadı, asla razı olmadı, asla bir kuruş ödemedi, zafer kazandı ve adını temize çıkardı."

JAY-Z: "BİR MASUMİYET KAYBININ DAHA YASINI TUTUYORUM"

Dava sürecinde Jay-Z, suçlamaları kesin bir dille reddetmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir masumiyet kaybının daha yasını tutuyorum. Çocuklar, küçük yaşta bunlara katlanmak zorunda kalmamalı. Aileleri ve insan ruhunu yok etmeyi amaçlayan kötülüğün açıklanamaz boyutlarını anlamaya çalışmak adil değil."

Davanın düşmesiyle birlikte Jay-Z hakkındaki iddialar resmi olarak geçersiz sayılmış oldu.