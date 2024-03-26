Taylor Swift ile Jay-Z İstanbul'da konser verecek

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Taylor Swift ile rapçi Jay-Z İstanbul'da konser verecek. Swift'in 2025'te İstanbul'a gelmesi planlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.03.2024 - 12:12
Taylor Swift ile Jay-Z İstanbul'da konser verecek
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Dünyaca ünlü starlar Türkiye'ye geliyor. İstanbul'da düzenlenecek olan stadyum konserleri için anlaşma sağlandı.

Festivalin organizatörü Özcan Ertaş, aralarında ünlü müzik ikonları Taylor Swift ve Jay-Z'in de bulunduğu yıldız isimlerle Türkiye'de konser anlaşmaları imzaladıklarını duyurdu.

Sabah'ın haberine göre, biletleri 20 Kasım'da ön satışa çıkacak konserler, 2025 Şubat'ta gerçekleşecek.

Ertaş, konserlerle ilgili şunları söyledi:

"Türkiye'nin müzik sahnesini uluslararası arenada güçlendirmek ve sanatseverlere unutulmaz deneyimler sunmak istiyoruz. Taylor Swift, Jay-Z gibi dünya starlarını Türkiye'de ağırlayarak müzikseverlere eşsiz bir deneyim yaşatmayı hedefliyoruz. Sahne için yurt dışından 200 TIR'lık ekipman gelecek. Bu konserler, Türkiye'nin kültürel zenginliğini ve müzikal çeşitliliğini dünya ile buluşturacak."


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