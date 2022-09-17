Jeffrey Dahmer 21 Mayıs 1960 yılında ABD'de dünyaya geldi. Dahmer'ın ilk çocukluk dönemi davranışları normal olsa da, belli bir süre sonra, özellikle 10-15 yaş arasındaki dönemden başlayarak çekingen ve iletişimsiz bir kişiliğe büründü. Dahmer, bulduğu ölü hayvanları eve getirerek veya yakınlardaki ormanlara götürerek kesmekte, sonra da incelemekteydi. Bir keresinde ölü bir köpeğin kafasını bir kazığa çakıp bahçeye dikti. Dahmer, liseden mezun olduğu sıralarda alkol almaya başladı ve kısa süre sonra da alkolik durumuna geldi.

Jeffrey Dahmer'in ilk tutuklanması

Jeffrey'se Ohio State Üniversitesi'ne girdi, ancak bir dönem boyunca çoğu derslerine katılmadığı için, buradan atıldı. 1979 yılında orduya katılan Dahmer 2 yıl sonra atıldı. 1981'de alkollü araç kullanmaktan dolayı tutuklandı. 1982 ve 1986'da iki erkek çocuğunun önünde mastürbasyon yaptığı için tutuklandı. 26 Eylül 1988'de, 13 yaşındaki çocuğa yasaklı madde verdiği ve taciz ettiği için tutuklandı. Ancak beş yıllığına tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.