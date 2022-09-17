Jeffrey Dahmer kimdir, kaç kişiyi öldürdü? "Jeffrey Dahmer’ın Hikâyesi" ne zaman başlayacak?

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2022 Cumartesi, 16:19
<p>"Hükümlü katil Jeffrey Dahmer, on yılı aşkın bir süre boyunca 17 genç erkeğin canına kıydı. Peki bunca zaman yakalanmamayı nasıl başardı?" Ünlü seri katil Jeffrey Dahmer'in belgesi izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki,  Jeffrey Dahmer kimdir, kaç kişiyi öldürdü?  Jeffrey Dahmer’ın Hikâyesi ne zaman başlayacak?</p>

"Hükümlü katil Jeffrey Dahmer, on yılı aşkın bir süre boyunca 17 genç erkeğin canına kıydı. Peki bunca zaman yakalanmamayı nasıl başardı?" Ünlü seri katil Jeffrey Dahmer'in belgesi izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki,  Jeffrey Dahmer kimdir, kaç kişiyi öldürdü?  Jeffrey Dahmer’ın Hikâyesi ne zaman başlayacak?

<p><strong>Jeffrey Dahmer</strong>  21 Mayıs 1960 yılında ABD'de dünyaya geldi. Dahmer'ın ilk çocukluk dönemi davranışları normal olsa da, belli bir süre sonra, özellikle 10-15 yaş arasındaki dönemden başlayarak çekingen ve iletişimsiz bir kişiliğe büründü.  Dahmer, bulduğu ölü hayvanları eve getirerek veya yakınlardaki ormanlara götürerek kesmekte, sonra da incelemekteydi. Bir keresinde ölü bir köpeğin kafasını bir kazığa çakıp bahçeye dikti. Dahmer, liseden mezun olduğu sıralarda alkol almaya başladı ve kısa süre sonra da alkolik durumuna geldi.</p> <h3>Jeffrey Dahmer'in ilk tutuklanması</h3> <p>Jeffrey'se Ohio State Üniversitesi'ne girdi, ancak bir dönem boyunca çoğu derslerine katılmadığı için, buradan atıldı. 1979 yılında orduya katılan Dahmer 2 yıl sonra atıldı. 1981'de alkollü araç kullanmaktan dolayı tutuklandı. 1982 ve 1986'da  iki erkek çocuğunun önünde mastürbasyon yaptığı için tutuklandı. 26 Eylül 1988'de,  13 yaşındaki çocuğa yasaklı madde verdiği ve taciz ettiği için tutuklandı. Ancak beş yıllığına tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.</p>

Jeffrey Dahmer  21 Mayıs 1960 yılında ABD'de dünyaya geldi. Dahmer'ın ilk çocukluk dönemi davranışları normal olsa da, belli bir süre sonra, özellikle 10-15 yaş arasındaki dönemden başlayarak çekingen ve iletişimsiz bir kişiliğe büründü.  Dahmer, bulduğu ölü hayvanları eve getirerek veya yakınlardaki ormanlara götürerek kesmekte, sonra da incelemekteydi. Bir keresinde ölü bir köpeğin kafasını bir kazığa çakıp bahçeye dikti. Dahmer, liseden mezun olduğu sıralarda alkol almaya başladı ve kısa süre sonra da alkolik durumuna geldi.

Jeffrey Dahmer'in ilk tutuklanması

Jeffrey'se Ohio State Üniversitesi'ne girdi, ancak bir dönem boyunca çoğu derslerine katılmadığı için, buradan atıldı. 1979 yılında orduya katılan Dahmer 2 yıl sonra atıldı. 1981'de alkollü araç kullanmaktan dolayı tutuklandı. 1982 ve 1986'da  iki erkek çocuğunun önünde mastürbasyon yaptığı için tutuklandı. 26 Eylül 1988'de,  13 yaşındaki çocuğa yasaklı madde verdiği ve taciz ettiği için tutuklandı. Ancak beş yıllığına tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

<h3>Jeffrey Dahmer kaç kişiyi öldürdü? </h3> <p>1978 ve 1991 arasında, çoğu Asya ve Afrika kökenli 17 adamı ve erkek çocuğunu öldürdü. </p> <h3>Jeffrey Dahmer ne zaman tutuklandı?</h3> <p>22 Temmuz 1991'de tutuklandı. 30 Ocak 1992'de yargılanmaya başladı.  Dahmer, akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia etmeye ve bu yönde yargılanma talep etmeye başladı. İki hafta süren mahkemenin ardından, jüri Dahmer'ı 15 kişinin katili olarak akıl hastası ve suçlu sıfatıyla 15 hayat süresi (957 yıl) boyunca hapse mahkûm etti. Bu kararı duyan Dahmer, idam edilmek istediğini belirterek pişmanlığını dile getirdi.</p> <h3>Jeffrey Dahmer nasıl öldü?</h3> <p>Dahmer hayatının geri kalan kısmını Portage, Wisconsin'deki Columbia Correctional Institution'da geçirdi.  Dahmer Christopher Scarver isimli mahkum  tarafından saldırıya uğradı. Dahmer, bu saldırıdan hemen sonra, ambulansla taşınırken öldü.</p>

Jeffrey Dahmer kaç kişiyi öldürdü? 

1978 ve 1991 arasında, çoğu Asya ve Afrika kökenli 17 adamı ve erkek çocuğunu öldürdü. 

Jeffrey Dahmer ne zaman tutuklandı?

22 Temmuz 1991'de tutuklandı. 30 Ocak 1992'de yargılanmaya başladı.  Dahmer, akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia etmeye ve bu yönde yargılanma talep etmeye başladı. İki hafta süren mahkemenin ardından, jüri Dahmer'ı 15 kişinin katili olarak akıl hastası ve suçlu sıfatıyla 15 hayat süresi (957 yıl) boyunca hapse mahkûm etti. Bu kararı duyan Dahmer, idam edilmek istediğini belirterek pişmanlığını dile getirdi.

Jeffrey Dahmer nasıl öldü?

Dahmer hayatının geri kalan kısmını Portage, Wisconsin'deki Columbia Correctional Institution'da geçirdi.  Dahmer Christopher Scarver isimli mahkum  tarafından saldırıya uğradı. Dahmer, bu saldırıdan hemen sonra, ambulansla taşınırken öldü.

<h3>Canavar: Jeffrey Dahmer Hikayesi ne zaman yayımlanacak?</h3> <p>Evan Peters tarafından canlandırılanü nlü seri katil Jeffrey Dahmer cinayetleri kurbanlarının gözünden bir bakış açısıyla anlatılıyor. Belgesel 21 Eylül 2022'de izleyici karşısına çıkacak.</p>

Canavar: Jeffrey Dahmer Hikayesi ne zaman yayımlanacak?

Evan Peters tarafından canlandırılanü nlü seri katil Jeffrey Dahmer cinayetleri kurbanlarının gözünden bir bakış açısıyla anlatılıyor. Belgesel 21 Eylül 2022'de izleyici karşısına çıkacak.

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