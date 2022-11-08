Netflix'in tartışmalı seri katil dizisi Jeffrey Dahmer'ın akıbeti belli oldu

08 Kasım 2022 Salı, 13:52

Dünyadaki en azılı seri katillerden olan ve Milwaukee Canavarı olarak da bilinen Jeffrey Dahmer’ın hayatını ve işlediği cinayetleri konu alan Canavar (Monster) dizisi, geçen ay Netflix’te yayınlanmış ve büyük ilgi görmüştü.

Bir dönemin en azılı katil ve sapıklarından birisi olan Dahmer’ı anlatan dizi sosyal medyada Dahmer’ın yeniden konuşulmasına ve bir insanın nasıl bu kadar vahşi olabileceğinin düşünülmesine neden olmuştu.

Bugün Netflix tarafından yapılan bir açıklamada Monster (Canavar) dizisinin 2. ve 3. sezonlarının onaylandığı açıklandı.

DİZİ ANTOLOJİ OLARAK DEVAM EDECEK

WebTekno'nun The Hollywood Reporter’ın haberinden aktardığına göre; Monster’ın, ikinci ve üçüncü sezonlarına antoloji olarak devam edilerek 2 sezon daha yayınlanmasına karar verildi.

İlk sezonun final bölümünde Jeffrey Dahmer’ın ölümünün ardından dizinin bittiği düşünülürken bu haberin gelmesi ise kafaları karıştırdı.

"ANTOLOJİ DİZİ" NE ANLAMA GELİYOR?

Antoloji dizileri, her bölümde ya da her sezonda farklı bir karakterin hikayesinin anlatıldığı ve genellikle (antolojinin türüne göre) bölüm ya da sezonlar arasında bağlantıların olmadığı yapımlar. Yani dizinin 2. ve 3. sezonlarında Jeffrey Dahmer yerine diğer seri katillerin hayat hikayelerine yakından bakılacak.

Netflix’in İçerik Yöneticisi Bela Bajaria, yaptığı açıklamada dizinin İngilizce dilinde en çok aranan ikinci, diğer tüm dillerde ise en çok aranan üçüncü dizi olduğunu vurgulayarak izleyicilerin bu tarz bir psikopatın karanlık dünyasını ve motivasyonlarını merak ettiklerini dile getirdi.

Dizinin 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağı hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.