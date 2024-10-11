Jennifer Lopez ayrılık sonrası ilk kez konuştu: 'Dersimi aldım'

Yayınlanma: 11.10.2024 - 15:01

Güncelleme: 11.10.2024 - 15:01

20 yıl sonra görkemli bir törenle dünyaevine giren Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti, yollarını ayırıyor. Lopez, 20 Ağustos'ta mahkemeye başvurarak boşanma davası açtı. O günden bu yana konuyla ilgili sessizliğini koruyan Lopez, ayrılığın ardından ilk kez konuştu.

Interview Dergisi'nin 55'inci yılına özel verdiği röportajda ayrılığın kendisi için oldukça zorlayıcı bir süreç olduğunu belirten Lopez, "Bu çok zor," dedi. Ayrılık sonrası yaşadığı hisleri "yalnız, korkutucu ve çaresiz" olarak tanımlayan ünlü yıldız, bu duyguların kendisini güçlendirdiğini de ekledi.

Lopez, bu süreçte kendi içsel yolculuğunu analiz ettiğini ifade ederek, "Bu yaz kendime, 'Bir daha nasıl bu duruma düşmek istemiyorum?' diye sordum. Küçük detayları inceleyerek, 'Tamam, burada hata yaptım, bunu göremedim' dedim" ifadelerini kullandı.

Kendi hayatı ve ilişkileri hakkında da samimi açıklamalarda bulunan Lopez, "İlişki içinde olmayı seviyordum ve biriyle yaşlanmak istiyordum. Bu şekilde bütün ve mutlu olacağımı düşünmüştüm, ama değildim. Sonunda dersimi aldım; bu sadece 30 yılımı aldı" diye ekledi.

"YENİ BİR İLİŞKİ İSTEMİYORUM"

Jennifer Lopez, şu an yeni bir ilişkiye hazır olmadığını belirterek, "Yalnız kaldığım için biraz heyecanlıyım. Kimseyi aramıyorum çünkü özgür olduğumda neler yapabileceğimi görmek istiyorum," dedi. Ayrıca Lopez, "Daha fazlasını istiyorsanız sağlıklı ve bütün olmanız gerekir. Kendinize iyi davranmalısınız. Bunu daha önce anladığımı sanıyordum ama hayır. Bu yaz yalnız kalmam gerektiğine karar verdim, bunu yapabileceğimi kendime kanıtlamak istiyorum" diye ekledi.