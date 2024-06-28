Bill Gates'in kızı Jennifer Gates ikici çocuğunu bekliyor

Yayınlanma: 28.06.2024 - 11:26

Güncelleme: 28.06.2024 - 11:26

Milyarder teknoloji girişimcisi ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in eski eşi Melinda French ile evliliğinden olan kızı Jennifer Gates, ikinci çocuğuna hamile.



28 yaşındaki Jennifer Gates, 33 yaşındaki Mısırlı profesyonel binici Nayel Nassar ile 2021'den bu yana evli.

Leila adını verdikleri 16 aylık bir kızları olan çift, ikinci bebek haberini sosyal medyadan paylaştı. Nayel Nassar, eşi ile fotoğrafını paylaşarak, "İkinci bebek sohbete dahil oluyor" notunu yazdı.



Jennifer Gates ise kızı Leila ile fotoğrafını paylaşarak, "Leila ablalığa terfi ediyor" ifadesini kullandı.



Jennifer Gates ile Nayel Nassar, ilk çocuklarının dünyaya geldiği haberini Mart 2023'te paylaşmıştı.

Çift, üç yıllık birlikteliğin ardından 2020'de nişanlanmış, 2021'de evlenmişti.