Jennifer Lopez gelmeden konser biletlerine zam geldi!

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez’in Antalya konseri için bilet fiyatları iki günde yüzde 37.5 zamlandı. İstanbul konseri için ise biletler henüz satışa çıkmadı.

Jennifer Lopez gelmeden konser biletlerine zam geldi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.05.2025 - 11:34

Bir süre önce dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez’in Türkiye’ye gelerek Antalya ve İstanbul’da konser vereceği duyurulmuştu.

Açıklamanın hemen ardından korsan bilet siteleri devreye girerek her iki konser için sahte biletleri satışa sundu. Bilet fiyatlarının 26 bin TL ile 105 bin TL arasında değiştiği görüldü.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada ise konser biletlerinin yalnızca tek bir yasal bilet satış platformu üzerinden satılacağı belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde, “Jennifer Lopez: Up All Night Live In 2025” turnesi kapsamında 23 Temmuz’da Antalya’da gerçekleşecek konserin bilet fiyatı 20 bin TL olarak açıklandı. Ancak üzerinden sadece iki gün geçmesine rağmen, bilet fiyatlarına %37.5 oranında zam yapıldı ve biletler 27.500 TL’ye yükseltildi.

Jennifer Lopez’in Türkiye turnesinin ikinci ayağı olan İstanbul konseri ise 7 Ağustos’ta gerçekleşecek. Yenikapı’da bulunan Festival Park’ta düzenlenecek konserin biletleri ise henüz satışa sunulmadı.


Etiketler: #Jennifer Lopez #konser

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