68 milyon dolarlık kriz: Ben Affleck ve Jennifer Lopez lüks malikane satışında anlaşmazlık yaşıyor

Yayınlanma: 24.04.2025 - 16:54

Güncelleme: 24.04.2025 - 17:52

17 yıl aradan sonra 2021'de ilişkilerine yeniden başlayan ve 2022'de evlenerek birlikteliklerini resmiyete döken Ben Affleck ile Jennifer Lopez, geçen yıl boşanarak yollarını ayırmıştı. Her fırsatta dostane bir şekilde ayrıldıklarını dile getiren ünlü çift, şimdi de Beverly Hills'teki malikanelerinin satışı konusunda fikir ayrılığı yaşıyor.

Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck (52), Temmuz 2023'te evi satışa çıkardı ancak yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen malikane hâlâ satılamadı. Boşanmaları Ocak 2024'te resmen sonuçlanan çift, bu evi Mayıs 2023'te 60,8 milyon dolara satın almıştı.

TMZ'nin haberine göre Affleck, malikanenin satış fiyatını düşürmeye sıcak bakarken, 55 yaşındaki Lopez, fiyatın yüksek olmasına rağmen indirime gitmeye karşı çıkıyor. Emlak uzmanları ise 68 milyon dolarlık satış fiyatının piyasa koşullarına göre oldukça yüksek olduğunu ve evin satılabilmesi için en az %15 oranında indirim yapılması gerektiğini belirtiyor.

12 yatak odası ve 24 banyosu bulunan lüks malikanenin yıllık sigorta giderinin ise yaklaşık 500 bin dolar olduğu öğrenildi.