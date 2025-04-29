Jennifer Lopez, 'Kızılcık Şerbeti' Asude'ye benzetildi!

Yayınlanma: 29.04.2025 - 10:14

Güncelleme: 29.04.2025 - 10:14

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, son sosyal medya paylaşımıyla Türk hayranlarının ilgisini çekti.

Pembe bir takım elbise ve saç aksesuarı kullanarak yaptığı paylaşım, Lopez'in Türkiye’de büyük beğeni toplayan dizilerden biri olan reyting rekortmeni "Kızılcık Şerbeti" dizisindeki Asude karakterine benzetilmesine yol açtı.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan benzerlik, eğlenceli yorumlarla desteklendi.

Öte yandan Jennifer Lopez, müzik kariyerindeki yeni adımı olan "JLO Live In 2025" dünya turnesi kapsamında Türkiye’ye geleceğini de daha önce duyurmuştu. Ünlü yıldızın Türkiye konseri şimdiden büyük bir heyecanla bekleniyor.