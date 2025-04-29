Jennifer Lopez, 'Kızılcık Şerbeti' Asude'ye benzetildi!

Jennifer Lopez’in pembe takımı ve saç aksesuarı, Türk hayranları tarafından "Kızılcık Şerbeti" dizisinin Asude karakterine benzetildi. Ünlü yıldızın 2025'te Türkiye'de konser verecek olması da heyecan yarattı.

Jennifer Lopez, 'Kızılcık Şerbeti' Asude'ye benzetildi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 29.04.2025 - 10:14

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, son sosyal medya paylaşımıyla Türk hayranlarının ilgisini çekti.

Pembe bir takım elbise ve saç aksesuarı kullanarak yaptığı paylaşım, Lopez'in Türkiye’de büyük beğeni toplayan dizilerden biri olan reyting rekortmeni "Kızılcık Şerbeti" dizisindeki Asude karakterine benzetilmesine yol açtı.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan benzerlik, eğlenceli yorumlarla desteklendi.

 

Öte yandan Jennifer Lopez, müzik kariyerindeki yeni adımı olan "JLO Live In 2025" dünya turnesi kapsamında Türkiye’ye geleceğini de daha önce duyurmuştu. Ünlü yıldızın Türkiye konseri şimdiden büyük bir heyecanla bekleniyor.


Etiketler: #Jennifer Lopez #kızılcık şerbeti

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