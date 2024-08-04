Jeremy Renner'dan Robert Downey Jr. itirafı: 'Haberi görünce şok oldum'

Marvel Sinematik Evreni'nin "Hawkeye"ı Jeremy Renner, Doctor Doom rolüyle Marvel'a geri döneceğini açıklayan Robert Downey Jr.'ın konuyla ilgili kendisine bir şey söylemediğini itiraf etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.08.2024 - 09:49
Jeremy Renner'dan Robert Downey Jr. itirafı: 'Haberi görünce şok oldum'
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Bir buçuk yıl önce kar kürerken kaza geçiren ve uzun bir tedavi süreci sonrası sağlığına kavuşan Jeremy Renner, US Weekly'ye röportaj verdi. Ünlü oyuncu, yakın dostu Robert Downey Jr.'ın Marvel Sinematik Evreni'ne dönüşüne hazırlıksız yakalandığını itiraf etti.



Renner, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Hiçbir fikrim yoktu. O bana hiçbir şey söylemedi. Biz iyi arkadaşız ama tek kelime etmedi. İnternete girdim ve haberi görünce şok oldum. Hemen ona 'Neler oluyor? Bunu bizden hep mi gizliyordun?' diye mesaj attım. Heyecan verici bir haber. Gerçekten, gerçekten heyecanlıyım."

Marvel Sinematik Evreni'nde son olarak "Hawkeye" adlı dizide boy gösteren Renner, henüz erken olsa da muhtemelen Yenilmezler'e geri döneceğini ve Downey'nin Doktor Doom'uyla karşı karşıya geleceğini söyledi. 2023'te geçirdiği ölümcül kaza sonrası "Hawkeye" karakterini canlandırmayan Renner, Marvel'a dönüşü için ise "Ben her zaman oyundayım. Yeterince güçlü olacağım, bundan eminim. Hazır olacağım" ifadelerini kullandı.


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