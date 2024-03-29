Robert Downey Jr.'lı HBO dizisi The Sympathizer'den fragman geldi!

Yayınlanma: 29.03.2024 - 21:53

Güncelleme: 29.03.2024 - 21:53

HBO'nun heyecanla beklenen dizisi "The Sympathizer" için ilk fragman yayımlandı. Yedi bölümlük dizi, Pulitzer ödüllü yazar Viet Thanh Nguyen'in aynı adlı romanından uyarlandı ve sektörde saygın bir konuma sahip olan Park Chan-wook'un imzasını taşıyor. Fragman, izleyicilere gelecekteki dünya turunu ve entrikaları vadederken, övgüyle karşılanan oyuncu kadrosunu ve olağanüstü kaynak materyali ortaya koyuyor.

Dizide, Vietnam Savaşı'nın son günlerinde yarı Fransız, yarı Vietnamlı bir casus olan Hoa Xuande'yi canlandıran Robert Downey Jr. başrollerden birini üstleniyor. Hikaye, Yüzbaşı'nın savaşın ardından Los Angeles'ta yeni bir hayat kurma çabalarını ve casusluk dünyasından kopmanın zorluklarını ele alıyor. Fragman, Yüzbaşı'nın tehlikeli dünyasında yolculuğunu ve sadakatlerinin sınandığı anları gösteriyor.

Robert Downey Jr. ve Xuande'ye, Fred Nguyen Khan, Toan Le, Phanxine, Vy Le, Ky Duyen, Kieu Chinh, Duy Nguyen, Alan Trong ve Sandra Oh gibi yetenekli oyuncular eşlik ediyor.

"The Sympathizer" 14 Nisan'da HBO Max platformunda izleyicilerle buluşacak.